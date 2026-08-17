Що буде робити НАТО, коли Путін атакує країни Балтії: BILD називає три стратегії

BILD розсекретив план НАТО проти агресії РФ / © ТСН.ua

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НАТО дедалі ретельніше готується до можливого нападу з боку Росії. Вже розроблены конкретні плани на випадок, якщо Володимир Путін накаже своїм військам вторгнутися, наприклад, до країн Балтії (Естонії, Латвії, Литви). Головні цілі НАТО: зупинити вторгнення військ та значно послабити Росію.

Про це пише німецьке видання BILD.

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Зокрема, йдеться про три стратегії того, як Захід має намір завдати удару у відповідь. Вони складають «Концепцію сухопутних бойових дій НАТО». Концепцію в основному розробив майор США Ендрю Пінгрі.

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Якщо війська Путіна атакуватимуть країни Балтії ракетами та безпілотниками, а потім наступатимуть танками, як це було в Україні, НАТО має намір спочатку зупинити ракетні удари. Для цього винищувачі, ракети та безпілотники мають вивести з ладу російські ракетні системи. Однією з цілей є Калінінград, де розміщені численні системи ППО та ракет.

Одночасно вздовж кордонів з Росією та Білоруссю створюється «автономна зона». Вона має служити захисним бар’єром. У цій зоні з ворогом боротимуться лише дрони та безпілотні військові транспортні засоби. Солдати НАТО там не розміщені. Якщо російські солдати продовжать проникнення в цей район, їх мають зупинити ці дрони та транспортні засоби.

В українців можуть виникнути питання, наскільки це реалістично, враховуючи досвід ЗСУ, де, попри всі загони БПЛА, піхота досі виконує головну роль.

На наступному етапі НАТО також має намір атакувати всередині Росії. З цією метою спецпідрозділи мають знищити ключові військові та постачання в путінській Росії. До них належать, наприклад, аеродроми, збройові заводи, мости та залізниці, через які Росія перевозить війська та техніку на фронт. НАТО також планує використовувати в цій операції росіян, які протистоять Путіну. Мета полягає в тому, щоб масово послабити російські лінії постачання та запобігти подальшим хвилям атак.

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Військовий альянс також планує створити «повітряний міст». Дрони та роботи будуть доставлені до Росії літаками. Їхня місія там включатиме знищення аеродромів та військових баз.

У своїй концепції Альянс наголошує, що не має наміру завойовувати Росію. Натомість метою є відкидання російських наступальних сил до кордону. Примітно, що військові чиновники НАТО не хочуть, щоб їхні плани залишалися в таємниці. Навпаки. З їхньої точки зору, стримування працює лише тоді, коли супротивник — у цьому випадку Путін та його війська — точно знає, чого очікувати у разі нападу на країну НАТО.

Раніше стало відомо, що Росія будує біля кордонів НАТО: виявлено 10 секретних баз.

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