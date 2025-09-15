Що буде робити Путін після військових навчань "Захід-2025": є три сценарії

Володимир Путін / © Getty Images

Спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025» поблизу кордонів Польщі добігають кінця. У Європі зростають побоювання, що 30 тисяч військових, залучених до маневрів, можуть бути використані для нападу на одну з країн НАТО. За аналогією з тим, як Росія вторглася в Україну після навчань «Захід-2021».

Про це пише BILD.

Натомість, цього разу НАТО відкрито готується до такого сценарію. У країнах Балтії вже були проведені навчання Quadriga для відпрацювання оборони східних кордонів. Крім того, Польща, Німеччина та інші країни активно збільшують інвестиції у свої збройні сили. Німецькі політики залучили значні кошти (до 1 трлн євро) на переозброєння та інфраструктуру, а в ЄС будуються нові військові заводи.

На думку політичного оглядача BILD Петера Тіде, перед Путіним тепер є три варіанти розвитку подій:

Варіант 1: Війська залишаться на місці як постійна загроза для Заходу.

Варіант 2: Війська з території Білорусі одразу після навчань вторгнуться в Україну.

Варіант 3: Поки основна увага світу прикута до Білорусі, Росія може здійснити напад в іншому місці.

Петер Тіде вважає, що Путін демонструє силу в той час, як країни НАТО ще не повністю готові. Як приклад, він наводить нещодавню атаку безпілотників на Польщу, під час якої з 25 БПЛА було збито лише три.

За словами оглядача, знищення кожного дрона коштувало близько 400 тисяч євро, що свідчить про неефективність оборони. Тіде резюмує, що європейці поводяться як «35-річна дитина, що переїхала від батьків і зіткнулася з дорослими проблемами».

Нагадаємо, у рамках спільних російсько-білоруських навчань «Захід–2025» Балтійський флот РФ провів тренування в Калінінградській області. Згідно з офіційною заявою, під час другого етапу навчань морські піхотинці відпрацьовували бій з десантом умовного противника, використовуючи стрілецьку зброю та бронетранспортери БТР-82А.

в ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід–2025». У Москві кажуть, мовляв, здивовані таким рішенням Варшави.

Також повідомлялося, спільні російсько-білоруські навчання «Захід–2025», які мають закінчитися 16 вересня, не становлять безпосередньої загрози вторгнення до України.