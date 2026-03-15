Що буде з Іраном у разі втрати контролю над островом Харк: думка сенатора Грема

Сенатор та полковник ВПС Ліндсі Грем прокоментував рішення президента США Днальда Трампа перенести війну на острів Харк — перлину нафтогазової економіки Ірану. На думку сенатора, воно було «необхідним, сміливим і дуже ефективним».

Про це Грем написав в X.

«Це допоможе скоротити війну. Рідко у війні ворог надає вам таку єдину ціль, як острів Харг, яка може кардинально змінити результат конфлікту», — зазначив він.

Як припускає Грес, якщо Іран втратить контроль або можливість керувати своєю нафтовою інфраструктурою з острова Харг, його економіка буде знищена.

«Той, хто контролює острів Харг, контролює долю цієї війни», — пише він.

Крім того, Грем завершив свій коментар фразою Semper fi — гаслом морської піхоти США, що означає «Завжди вірний». Це може слугуват натяком на майбутню висадку американців на острів Харк.

Відомо, що острів Харк є критично важливим для Ірану, тому що через нього проходить більшість експорту іранської нафти. На острові розташований головний нафтовий термінал і великі сховища, звідки танкери відправляють нафту на світові ринки.

Як ми писали, Трамп розраховує, що Китай, Велика Британія, Франція, Японія та Південна Корея надішлють військові кораблі для гарантування безпеки та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Він наголосив, що важливо зберегти цей стратегічний водний шлях відкритим, безпечним і вільним для транспортування нафти. Трамп запевнив: США продовжуватимуть військові дії проти Ірану, включно з ударами по іранських суднах і берегови об’єктах.

Згодом Трамп заявив, США нібито здобули повну перемогу над Іраном. Він також закликав весь світ допомогти Штатам розблокувати Ормузьку протоку.