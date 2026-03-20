Що буде з Ормузькою протокою: Європа відмовляє Трампу у морській війні проти Ірану

Черга з танкерів у Ормузькій протоці / © Associated Press

Європейські країни відхилили заклик президента США Дональда Трампа щодо військового супроводу суден в Ормузькій протоці. Поки триває війна з Іраном, судноплавство залишається паралізованим, а ризики для флотів — критичними.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Провідні військово-морські держави Європи не бачать можливості відновити комерційне судноплавство через Ормузьку протоку, поки триває війна з Іраном.

Європейські країни наразі утримуються від виконання закликів Трампа щодо розміщення військових кораблів у цьому регіоні, остерігаючись потенційних атак з боку Ірану. Хоча обговорюються варіанти супроводу нафтових танкерів і торговельних суден, направлення військових сил відкладають до стабілізації ситуації та появи чіткішого розуміння дій США і рівня загроз.

Заява Британії про розблокування Ормузької протоки

Міністр оборони Великої Британії Ал Карнс зазначив, що дискусії про можливу участь союзників перебувають на «дуже ранніх стадіях», а головна увага зосереджена на тому, щоб «усвідомити масштаб проблеми та визначити чіткий шлях до наступного етапу».

Він також підкреслив, що навіть супровід суден не забезпечить повної безпеки в умовах війни, яка потребує «надзвичайно складної» координації багатонаціональних повітряних, морських і ударних сил.

Це застереження пролунало невдовзі після заяви міністра оборони Британії Джона Гілі про можливе мінування протоки Іраном.

Сам Трамп заявив журналістам 19 березня: «Іран майже знищений, єдина проблема — це протока: це дуже складно. Достатньо двох людей, які скинуть невеликі бомби у воду, і все буде заблоковано».

На тлі ескалації суттєво зросли ціни на енергоресурси, що посилило ризики інфляції. Ситуацію додатково ускладнили нічні атаки на найбільший у світі завод зі зрідженого газу в Катарі. Європейські газові ф’ючерси 19 березня підскочили до 35%, а ціна на нафту Brent сягнула 117 дол. за барель. Водночас на глобальних ринках облігацій спостерігалося падіння через очікування підвищення ставок.

Європа готує допомогу на період після завершення бойових дій в Ірані

Європейські країни готуються поєднати військові та страхові інструменти на період після завершення бойових дій. Велика Британія вже приводить у готовність відповідні ресурси, щоб за потреби швидко направити їх дорегіону, а також відрядила додаткових військових планувальників до Центрального командування США у Флориді для підготовки стратегії на випадок деескалації. Окрім цього, Лондон веде переговори з Lloyd’s of London щодо страхових рішень і тарифів.

Президент Франції Емманюель Макрон неодноразово заявляв, що країна поки не братиме участі в операціях із відкриття Ормузької протоки, однак готова долучитися до міжнародних зусиль із супроводу суден після стабілізації ситуації. Він також наголосив на необхідності переговорів з Іраном.

Розбіжності між США та Європою щодо війни з Іраном

Розбіжності між США та Європою щодо підходів до війни з Іраном посилюються. Трамп розкритикував союзників, назвавши їхню позицію «дурною помилкою».

Більшість європейських держав, своєю чергою, закликають Вашингтон до деескалації. Хоча Трамп стверджував, що не знав про плани Ізраїлю атакувати газове родовище South Pars до удару Ірану по Катару, джерела Bloomberg припускають, що США могли бути поінформовані. Після цього американський лідерпригрозив «повністю знищити» іранське газове родовище у разі повторних атак.

Як повідомив міністр торгівлі Британії Кріс Браянт, один із його колег із країн Перської затоки заявив, що США «не знають, що роблять».

«Складається враження, що плану або немає, або він змінюється щодня. Мені здається очевидним, що першим кроком у відповідь буде спроба перекрити Ормузьку протоку», — сказав Браянт в ефірі Sky News.

Ситуація в Ормузькій протоці — останні новини

Напередодні США завдали ударів надважкими авіабомбами по ракетних об’єктах Ірану поблизу Ормузької протоки. Атака, що послідувала за ударами стелс-бомбардувальників B-2 14 березня, була спрямована на усунення прямої загрози міжнародному судноплавству.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті відмовила Трампу в залученні флоту країни до війни проти Ірану. Вона пояснила це конституційними обмеженнями, фактично встановленими США після Другої світової війни, які дозволяють лише гуманітарні чи антипіратські місії. Токіо діятиме виключно в межах свого права.

Лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади 19 березня спільно засудили дії Ірану в Ормузькій протоці. У заяві на сайті британського уряду країни закликали Тегеран припинити атаки на судна й інфраструктуру, наголосивши на важливості свободи навігації. Держави готують міжнародні заходи для розблокування протоки, планують стабілізувати енергоринки через резерви МЕА і збільшення видобутку, а також обіцяють підтримку країнам, що постраждають від ескалації.