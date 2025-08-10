Що буде з постачання зброї до України після переговорів на Алясці: генсек НАТО розповів

Марк Рютте / © Associated Press

Побоювання, що переговори на Алясці будуть на користь Росії, є марними. Постачання зброї Україні продовжиться незалежно від підсумків майбутної зустрічі між Трампом і Путіним.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю на телеканалі ABC News.

Він запевнив, що президент Трамп «чинить неймовірний тиск на Росію».

«Той факт, що він (Трамп — Ред.) знову відкрив шлюзи, коли йдеться про летальну зброю, яку постачають в Україну за гроші європейців, але постачають американці. Тож це все чітке свідчення того, що президент Трамп абсолютно непохитний у тому, щоб довести цю війну до кінця, але також і в тому, щоб максимально тиснути на Путіна», — вважає генсек НАТО.

Рютте зауважив, що така допомога доповнює вже наявну підтримку з боку Європи, зокрема інвестиції в українську оборонну промисловість.

Він нагадав, що Україна вже отримала перші два пакети допомоги від Нідерландів та скандинавських країн, а в найближчі дні та тижні очікуються нові оголошення про допомогу.

Нагадаємо, крім цього Рютте заявив, що на Алясці Трамп влаштує Путіну перевірку, а «остаточної угоди» щодо війни в Україні під час цієї зустрічі укладено ще не буде.