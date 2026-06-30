Що буде з Росією після Путіна: у Швеції оцінили загрозу для сусідів

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський режим, імовірно, залишатиметься загрозою для сусідніх країн навіть після завершення правління Володимира Путіна.

Про це заявив глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон, передає Bloomberg.

За його словами, у Стокгольмі не розглядають нинішню кризу як тимчасову, адже Росія обрала шлях довготривалої конфронтації.

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“Ми не розглядаємо цю кризу як тимчасову; Росія обрала свій шлях, і дороги назад немає”, — сказав Нільссон.

Він додав, що йдеться про глибоке, структурне та тривале стратегічне протистояння, яке не можна просто ігнорувати.

Ці заяви свідчать про жорстку оцінку майбутніх відносин із Росією з боку Швеції, яка стала одним із найновіших членів НАТО після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Нільссон також заявив, що російська економіка продовжує стикатися з труднощами, а влада РФ маніпулює статистикою, щоб приховати наслідки війни для економічного зростання та інфляції.

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Водночас, за оцінкою шведської розвідки, наразі немає ознак того, що стабільності російського режиму щось безпосередньо загрожує.

“Політична опозиція фактично знищена — через вигнання, ув’язнення або, в найгірших випадках, убивства”, — зазначив він.

За словами Нільссона, у Росії немає політичної сили, здатної перетворити суспільне невдоволення на реальну альтернативу владі.

Він також наголосив, що серед частини російського населення зберігається підтримка не обов’язково самої війни, але ідеї Росії як “великої держави”. Саме тому у Швеції не очікують швидких і радикальних змін.

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Окремо Нільссон прокоментував повідомлення про нарощування російської військової присутності поблизу східного кордону НАТО. За його словами, Росія планує створити більші військові структури — від півночі Фінляндії і далі на південь.

Водночас він уточнив, що поки це переважно плани, оскільки Москва продовжує зосереджувати головні ресурси на війні проти України.

“За нашою оцінкою, щойно Росія відновить необхідні ресурси та можливості, вона спробує реалізувати ці плани”, — сказав глава шведської військової розвідки.

Нагадаємо, Росія готує гібридні атаки на східному фланзі НАТО через ізоляцію Путіна. Про це повідомляє розвідка Латвії. Зокрема, Москва розглядає можливість здійснення військових провокацій проти країн Балтії або Польщі.

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