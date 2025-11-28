- Дата публікації
Що буде з українцями у Німеччині після закінчення війни: офіційна позиція Берліна
Німеччина заявила, що масового повернення українців після завершення війни не буде. Тимчасовий захист діятиме щонайменше до березня 2027 року.
У Німеччині заявили, що не планують ані масових повернень українців, ані виселення у стислий термін після завершення війни.
Про це повідомив керівник Управління з питань імміграції Берліна Енгельхард Мазанке в інтерв’ю Укрінформу.
Тимчасовий захист — щонайменше до березня 2027 року
Мазанке нагадав: рішення ЄС про тимчасовий захист діятиме щонайменше до весни 2027 року. Що буде після цього — залежатиме від ситуації в Україні та політичних рішень у Євросоюзі.
Водночас посадовець підкреслив: масового повернення понад мільйона українців у короткі строки не відбудеться, і такі плани навіть не розглядаються. Реалізувати це технічно неможливо — наголосив він.
Німеччина ще не мала такого досвіду
За словами Мазанке, Німеччина вперше прийняла таку численну групу людей з країни, культурно близької до Європи, і за настільки короткий час.
На відміну від криз 2015–2016 років, нині переважно приїхали жінки з професійним досвідом і дітьми. Це по-іншому впливає на інтеграцію та рішення щодо можливого повернення додому.
Хто лишиться, а хто повернеться: прогнозів поки немає
Керівник відомства утримався від точних оцінок, скільки українців плануватимуть залишитися в Німеччині після перемоги. Він припустив, що ситуація може повторити сценарій Балкан: приблизно половина повернеться, половина — інтегрується.
Головний чинник рішення — родина, а не робота чи знання мови.
“Дослідження показують: найбільше на рішення про проживання впливає створення сім’ї, а не кар’єра”, — зазначив Мазанке.
Раніше ми розповідали, що у Євросоюзі готуються завершувати тимчасовий захист українських біженців. Термін його дії спливає менш, ніж за півтора року. По тому долю майже п’яти мільйонів українців вирішуватимуть держави-члени. Але навряд чи вони запропонують принципово нові статуси.