Що чекає на світ 2027 року / © Фото з відкритих джерел

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2027 рік може принести нові геополітичні потрясіння, рекордну спеку, загострення ситуації навколо Тайваню та проблеми на ринку штучного інтелекту. Водночас світ очікують технологічні прориви, які ще донедавна здавалися науковою фантастикою.

Про це пише редактор щорічного прогнозного видання The World Ahead 2027 журналу The Economist Том Стендейдж, який визначив десять тенденцій, за якими варто стежити наступного року.

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За його словами, сучасний світ дедалі більше нагадує наукову фантастику: безпілотники змінюють правила війни, автомобілі їздять без водіїв, а штучний інтелект і роботи поступово стають частиною повсякденного життя. Однак разом із технологічним прогресом зростають і глобальні ризики.

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1. Початок епохи після Трампа

Після проміжних виборів у США розпочнеться боротьба за політичну спадщину Дональда Трампа та за те, хто стане його наступником.

Водночас Стендейдж прогнозує, що американський президент не збирається втрачати вплив. На його думку, варто очікувати нових указів, судових суперечок, масштабних проєктів і несподіваних зовнішньополітичних рішень.

Паралельно інші країни почнуть активніше готуватися до того, якою може бути Америка після Трампа.

2. Наслідки війни з Іраном

На думку автора, конфлікт навколо Ірану навряд чи завершиться однозначним врегулюванням, тому його наслідки відчуватимуться протягом усього 2027 року.

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Стендейдж вважає, що війна підірвала міжнародний авторитет США та довіру союзників до Вашингтона. Він прогнозує зміни в регіональній політиці, перебудову енергетичних потоків і нові загрози продовольчій безпеці, зокрема через можливий дефіцит добрив.

Водночас іранський режим, за його оцінкою, може посилити внутрішній контроль.

3. Найспекотніший рік в історії

2027-й може встановити новий температурний рекорд через потужне кліматичне явище «супер-Ель-Ніньйо».

Автор попереджає про ризик нових посух, хвиль спеки, лісових пожеж та екстремальних погодних явищ.

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На цьому тлі дедалі більшого значення набуватиме відновлювана енергетика — не лише як спосіб протидії зміні клімату, а й як можливість зменшити залежність від нестабільних світових цін на енергоносії.

4. Зростання недовіри до штучного інтелекту

Штучний інтелект опиниться під ще пильнішою увагою через ризики для економіки та кібербезпеки.

Зокрема, компанії, що розробляють ШІ, накопичують борги в межах складних фінансових угод, що, за оцінкою The Economist, підвищує ризик ринкової кризи.

Крім того, вдосконалення ШІ-моделей може спричинити нову хвилю кібератак.

Водночас Стендейдж вважає, що частина суспільних побоювань щодо масового скорочення робочих місць та споживання ресурсів дата-центрами поки перебільшена.

5. Праві можуть змінити політичний баланс Європи

Однією з головних політичних подій 2027 року стануть президентські вибори у Франції.

У центрі уваги опиниться права партія «Національне об'єднання» та її представниця Марін Ле Пен, шанси якої на перемогу автор оцінює як значні.

На думку Стендейджа, зміна політичного курсу Франції може ускладнити співпрацю Парижа й Берліна, від якої значною мірою залежить функціонування Євросоюзу.

Додатковим викликом залишатимуться проблеми французьких державних фінансів.

6. Загроза нової фінансової кризи

Державні борги та дорожчі кредити можуть стати серйозною проблемою для розвинених економік.

Зростання бюджетних витрат, масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту та новий інфляційний тиск через енергоресурси підвищують вартість запозичень.

Це створює додаткове навантаження не лише на уряди, а й на компанії та домогосподарства.

Автор попереджає, що така ситуація не може тривати нескінченно і загрожує фінансовими потрясіннями.

7. Небезпечний рубіж для Тайваню

2027 рік може стати особливо напруженим для відносин Китаю і Тайваню.

За поширеними оцінками, саме до цього терміну Сі Цзіньпін поставив завдання підготувати китайську армію до потенційного захоплення острова.

Водночас досвід України та Ірану показує, що сучасні технології дають змогу меншим державам ефективніше протистояти сильнішим противникам.

Чи вирішить Пекін діяти найближчим часом, чи чекатиме на результати виборів на Тайвані 2028 року, залишається відкритим питанням. Стендейдж називає наступні два роки небезпечним періодом.

8. Препарати для схуднення змінюватимуть економіку

Популярність препаратів на кшталт Ozempic впливатиме не лише на здоров'я, а й на споживчу поведінку.

Люди, які значно схудли, починають активніше витрачати гроші на одяг, косметику та фітнес. Автор описує це як своєрідний ефект компенсаторних покупок.

Водночас успіх препаратів для зниження ваги стимулює фармацевтичні компанії активніше досліджувати методи продовження життя.

9. Космос стане доступнішим

Вартість космічних запусків може суттєво знизитися завдяки розвитку багаторазових ракет.

Очікується, що Starship компанії SpaceX почне регулярно доставляти супутники на орбіту, а китайські виробники ракет продемонструють нові можливості повторного використання прискорювачів.

Це може відкрити шлях до появи приватних космічних станцій і навіть центрів обробки даних у космосі.

10. Голлівуд спробує повернути глядачів

Кіноіндустрія готує нову хвилю великих франшиз. Зокрема, «Зоряні війни» відзначатимуть 50-річчя, на екрани повернуться «Месники», а також очікується новий фільм про Джеймса Бонда.

Однак, як зазначає Стендейдж, успіх малобюджетних стрічок, створених блогерами, ставить перед Голлівудом питання: чи не прагнуть глядачі чогось принципово нового?

Автор також звертає увагу, що сюжети «Зоряних воєн» про безпілотні апарати, роботів і вразливість технологій сьогодні виглядають напрочуд актуальними.

Яким буде 2027 рік

На думку Тома Стендейджа, реальність уже наздогнала наукову фантастику, а наступний рік може ще більше розмити межу між ними.

Головними викликами стануть геополітична нестабільність, зміна клімату та економічні ризики, тоді як розвиток штучного інтелекту, медицини й космічних технологій відкриватиме нові можливості.

Водночас автор наголошує: йдеться про тенденції та прогнози, а не про події, які неодмінно відбудуться.

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