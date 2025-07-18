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Що дратує Трампа у розмовах з Путіним: ексміністр Клімкін пояснив
Американський президент не хоче виглядати слабаком, якому не вдається досягнути політичного результату.
Президент США Дональд Трамп відчуває роздратування, коли на тлі розмов із російським президентом Володимиром Путіним він виглядає слабаком.
На цьому наголосив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у коментарі виданню Новини.LIVE.
«Його дратують нескінченні розмови, які начебто непогані, а потім нічого не відбувається. Він виглядає як слабак. Слабаком Трампу, звичайно, бути не хочеться», — пояснив він.
Окрім того, за словами Клімкіна, Дональда Трампа почав підтискати час.
«Йому потрібен політичний результат до проміжних виборів [в Конгрес США] наступного року. Час плинний. Він навіть у Трампа не нескінченний», — зауважив український дипломат.
Нагадаємо, колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що упродовж 50 днів «ультиматуму Трампа» позиція господаря Білого дому щодо Росії може знову кардинально змінитися через його непередбачуваність.