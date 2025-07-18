Що дратує Трампа у розмовах з Путіним: ексміністр Клімкін пояснив

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп відчуває роздратування, коли на тлі розмов із російським президентом Володимиром Путіним він виглядає слабаком.

На цьому наголосив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у коментарі виданню Новини.LIVE.

«Його дратують нескінченні розмови, які начебто непогані, а потім нічого не відбувається. Він виглядає як слабак. Слабаком Трампу, звичайно, бути не хочеться», — пояснив він.

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Окрім того, за словами Клімкіна, Дональда Трампа почав підтискати час.

«Йому потрібен політичний результат до проміжних виборів [в Конгрес США] наступного року. Час плинний. Він навіть у Трампа не нескінченний», — зауважив український дипломат.

Нагадаємо, колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що упродовж 50 днів «ультиматуму Трампа» позиція господаря Білого дому щодо Росії може знову кардинально змінитися через його непередбачуваність.