Володимир Путін / © Associated Press

Німеччина є більш логічною та вразливою ціллю для прямого нападу РФ, ніж країни Балтії.

Таку думку висловив Ерккі Коорт, директор Інституту внутрішньої безпеки Естонії, повідомляє Bild.

На його думку, Німеччина — це логістичний та політичний центр НАТО в Європі.

«Атака на прикордонні регіони (Балтію) без виведення з ладу „центру прийняття рішень“ не має стратегічного сенсу. Напад на прикордонні держави НАТО викличе негайну військову відповідь. У випадку з Німеччиною ситуація складніша, що дає Москві простір для маневру та дестабілізації. А параліч найпотужнішої економіки Європи матиме куди більший вплив на світову спільноту, ніж конфлікт на периферії Альянсу», — зазначив він.

Експерт виокремлює три ключові фактори, які Росія вже використовує для підготовки ґрунту.

По-перше, наявність 3,5 млн російськомовних жителів та мережі симпатиків, що створює базу для гібридних операцій.

По-друге, підтримка сил (наприклад, AfD), які виступають за примирення з Кремлем, що розмиває єдність суспільства.

По-третє, попри фінансування, Коорт наголошує, що «гроші не воюють». Головна проблема — брак людей та волі до реального супротиву.

Німецькі посадовці підтверджують, що Німеччина вже перебуває в стані гібридної війни.

Можливий напад Росії на НАТО — що відомо

Видання Bild із посиланням на власні джерела в розвідці однієї з європейських країн повідомляло, що Росія може спробувати атакувати Європу наприкінці 2024 року або на початку 2025-го, коли США опиняться «без лідера» і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після певної затримки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа знову «стикається з військовою загрозою, якої не було вже 30 років», і попередив про можливість нападу Росії за п’ять-вісім років.

Американська розвідка повідомляла, що Росія не хоче прямого воєнного конфлікту зі США і НАТО і продовжуватиме асиметричну діяльність, яка, за її оцінками, не перетинатиме поріг воєнного конфлікту в глобальному масштабі.

Дехто стверджує, що Росія неодмінно нападе.

Еммануель Макрон, президент Франції, вказав на стрімке переозброєння Росії. Інші скептично ставляться до того, що російські амбіції виходять далеко за межі річки Дніпро.

Колишній радник американського президента Дональда Трампа Джон Болтон назвав умови, за яких Росія нападе на НАТО, хоча зараз Москва не має достатньої військової сили для цього. Втім, Кремлю надзвичайно потрібен Сувальський коридор, який би дав сухопутний доступ до Калінінградської області, як це було за часів СРСР.