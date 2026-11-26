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Під час поїздки до Польщі мандрівникам варто заздалегідь перевірити вміст валіз та ручної поклажі, адже частину продуктів до Євросоюзу заборонено ввозити навіть у мінімальних обсягах, а на інші діють чіткі обмеження.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані Прикордонної варти Польщі, Головного фармацевтичного інспекторату, Національної скарбової адміністрації та Міністерства фінансів.

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Які продукти заборонено ввозити до Польщі

Однією з головних заборон залишається ввезення до Польщі продуктів тваринного походження. До Польщі з України не можна провозити м’ясо та м’ясні вироби, зокрема ковбаси, сало й паштети, а також молоко та молочну продукцію. Це правило діє навіть щодо невеликих обсягів для власного вжитку. Оскільки така їжа може переносити небезпечні інфекції тварин, її доведеться викинути у спеціальні контейнери на кордоні.

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Окремі правила діють щодо фруктів, овочів та рослин. За загальною вимогою, для ввезення фруктів, овочів, рослин, саджанців чи зрізаних квітів потрібен фітосанітарний сертифікат, який засвідчує відсутність небезпечних шкідників і хвороб. Для деяких рослин можуть застосовуватися додаткові обмеження або повна заборона.

Водночас для низки продуктів передбачені винятки:

п’ять видів фруктів можна провозити без фітосанітарного сертифіката: банани, кокоси, фініки, ананаси та дуріани;

до ЄС дозволено ввезти до 20 кг риби або рибних продуктів на людину (або одну рибину, якщо вона важить більше). Це стосується свіжої потрошеної риби, а також підготовленої чи переробленої рибної продукції;

можна провезти до 2 кг дитячого харчування , сухого молока для немовлят або спеціалізованих продуктів із медичною метою. Така продукція має бути в заводській упаковці, готовою до вживання та не вимагати охолодження до моменту відкриття;

Окремим лімітом до 2 кг дозволено ввозити інші передбачені продукти тваринного походження, зокрема мед.

Скільки спиртного й цигарок дозволено везти із собою

Алкоголь і тютюн дозволено провозити до Польщі з дотриманням визначених лімітів. Якщо для спиртних напоїв норми не змінюються залежно від виду транспорту, то обсяг дозволених тютюнових виробів визначається тим, як саме людина перетинає кордон — наземним шляхом, літаком чи морем. Скористатися цими пільговими нормами можуть лише подорожні, яким уже виповнилося 17 років.

Для осіб від 17 років діють єдині ліміти на ввезення алкоголю незалежно від обраного виду транспорту:

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1 літр напоїв із вмістом спирту понад 22% або 2 літри напоїв із вмістом спирту до 22%;

додатково 4 літри тихого вина;

16 літрів пива.

Міцні спиртні напої та алкоголь міцністю до 22% дозволено поєднувати, але їхній сукупний обсяг не має перевищувати 100% встановленої норми. Зокрема, замість одного літра міцного алкоголю можна провезти 0,5 літра такого напою разом з одним літром алкоголю міцністю до 22%. Водночас тихе вино та пиво до цього розрахунку не включаються — їх дозволено ввозити окремо в межах визначених лімітів.

Спосіб перетину кордону впливає передусім на норми провезення тютюнових виробів, де також застосовується принцип пропорційності. Подорожній віком від 17 років має право провезти повний ліміт одного виду тютюну або скомбінувати кілька позицій так, щоб разом вони не перевищували 100% дозволеної норми.

У разі перетину кордону наземним транспортом можна ввезти один із наведених варіантів або їхню пропорційну комбінацію:

40 цигарок;

20 сигарил (вагою не більше 3 г кожна);

10 сигар;

50 грамів курильного тютюну.

Для авіапасажирів та тих, хто подорожує морем, встановлені уп’ятеро більші ліміти: вони можуть провезти 200 цигарок, 100 сигарил, 50 сигар або 250 грамів тютюну.

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Для рідин до електронних сигарет, новітніх тютюнових виробів та іншої нікотиновмісної продукції передбачені окремі кількісні обмеження, в межах яких ці товари звільняються від сплати акцизного податку:

рідини для електронних сигарет : до 10 мл — для наземного транспорту та до 50 мл — для авіа- і морського транспорту;

новітні тютюнові вироби: до 8 грамів — для наземного транспорту та до 40 грамів — для авіа- і морського транспорту.

Як перевозити ліки через кордон

Звичайні ліки для особистого викиористання, без наркотичних і психотропних речовин, можна ввозити до Польщі без спеціального дозволу — не більше п’яти найменших упаковок одного найменування. Щоб на митниці не було зайвих питань, краще везти ліки в оригінальній упаковці й мати рецепт або виписку з медичної картки, яка підтверджує потребу в лікуванні.

Перед поїздкою варто перевірити склад: деякі заспокійливі, снодійні чи знеболювальні засоби, що в Україні продаються за звичайним рецептом, у Польщі можуть вважатися наркотичними або психотропними, і для них діють суворіші правила.

До поїздки потрібно оформити спеціальний дозвіл у Головного фармацевтичного інспектора Польщі (GIF). Цей документ видають під конкретний лікарський засіб і на чітко визначений курс лікування, причому максимальний строк його дії становить 30 днів.

Щоб його отримати, необхідно подати заяву разом із медичними довідками, які підтверджують потребу в терапії. Запит слід подавати не пізніше ніж за 15 днів до виїзду, а перед оформленням доцільно уточнити чинну форму заяви та правила подачі на сайті GIF.

Скільки готівки можна взяти за кордон

Перевозити готівку та інші платіжні засоби через зовнішній кордон Євросоюзу без декларування дозволено лише в тому разі, якщо їхня загальна сума менша за 10 тисяч євро або еквівалент у іншій валюті. Якщо ж людина в’їжджає до ЄС чи виїжджає з нього із сумою від 10 тисяч євро і більше, вона мусить подати митну декларацію. Ця вимога діє незалежно від обраного транспорту і стосується кожного подорожнього індивідуально.

Під грошовими коштами в межах цих правил маються на увазі не лише банкноти й монети, а й:

дорожні чеки, звичайні чеки та інші платіжні документи на пред’явника;

золоті монети із вмістом дорогоцінного металу не менше ніж 90%;

золоті злитки, самородки або грудки із вмістом золота не менше ніж 99,5%.

Заповнити декларацію можна завчасно в електронному вигляді через польський портал PUESC, проте на кордоні про це обов’язково слід повідомити митників і надати кошти для огляду.

Які подарунки та товари підлягають декларуванню

На речі, які турист везе для власних потреб, для родини або на подарунок, поширюються ліміти за вартістю. У разі в’їзду до Польщі автомобілем, автобусом чи потягом загальна ціна таких товарів не має бути вищою за 300 євро, тоді як для пасажирів літаків і морських суден цей поріг сягає 430 євро.

Якщо вартість багажу виходить за межі дозволеної суми, речі потрібно задекларувати на митниці. У такому разі доведеться сплатити мито, ПДВ та інші обов’язкові збори, а для певних груп товарів додатково діють спеціальні обмеження або заборони на ввезення.

До загального ліміту вартості не зараховують особисті речі, якими людина користується в дорозі та планує забрати назад, ліки для власного вжитку й пальне у штатному баку авто. Окремо на один транспортний засіб дозволено провозити ще до 10 літрів пального у переносній каністрі.

За які сувеніри вас можуть затримати на кордоні

Окремі обмеження поширюються на сувеніри та продукцію, виготовлену з рідкісних видів флори й фауни, що перебувають під охороною міжнародної конвенції CITES. Йдеться, зокрема, про речі зі слонової кістки, шкіру певних видів крокодилів, корали, опудала тварин або мисливські трофеї.

Залежно від конкретного виду та типу виробу, для перетину кордону можуть знадобитися спеціальні сертифікати чи дозволи, а деякі позиції взагалі заборонені до ввезення. Через це перед придбанням і транспортуванням подібних речей варто заздалегідь уточнити вимоги до їх оформлення.

Нелегальне провезення через зовнішній кордон ЄС охоронюваних видів тварин, рослин або виробів із них без належних документів карається у Польщі за кримінальним законодавством. Залежно від тяжкості порушення, людині може загрожувати ув’язнення на строк від трьох місяців до п’яти років, а самі предмети підлягають вилученню.

Спеціальні норми діють і щодо ввезення до ЄС із третіх країн окремих категорій культурних цінностей, визначених законодавством:

для археологічних знахідок віком понад 250 років потрібно заздалегідь оформити дозвіл на імпорт незалежно від їхньої оціночної вартості;

для інших передбачених регламентом ЄС культурних цінностей, яким понад 200 років і митна вартість яких становить від 18 тисяч євро, необхідна декларація імпортера.

Нехтування цими правилами також тягне за собою відповідальність у Польщі. Зокрема, за провезення без дозволу визначених культурних цінностей (наприклад, археологічних предметів віком понад 250 років) передбачено штраф, обмеження волі або ув’язнення до двох років із можливою конфіскацією вилучених речей за рішенням суду.

Правила для українців за кордоном — останні новини

Після завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист українські біженці зможуть залишатися в Нідерландах ще три роки за перехідним дозволом. Їм також пропонуватимуть допомогу з поверненням додому або перехід на дозвіл на роботу чи навчання.

Також повідомлялося, що у Німеччині від 1 листопада посилили умови складання мовного іспиту DTZ — фінального етапу інтеграційних курсів, які відвідують і українські біженці. Тепер через почастішання шахрайства іспит не зарахують, якщо хоча б одну його частину виконано неналежно, тож пропустити письмове завдання вже не вдасться.

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