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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Що означають кадрові ротації Путіна у ЗС РФ — пояснення аналітиків

Кадрові зміни в російській армії сигналізують про намір очільника Кремля посилити боротьбу з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін схвалив зміни у командуванні російських Збройних сил, включаючи нового головнокомандувача Сухопутних військ Росії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії призначило замість Салюкова головнокомандувачем Сухопутних військ Збройних сил генерал-полковника Андрія Мордвічева.

«Кремль, ймовірно, призначає Мордвічева для поширення позиційної тактики ведення війни та оперативних концепцій для посилення незначного просування — основної тактики, яку російські війська використовували на Авдіївсько-Покровському напрямку — по всіх Сухопутних військах Росії. Призначення Мордвічева свідчить про те, що Кремль схвалює тактику, розроблену під командуванням Мордвічева, а саме використання виснажливих піхотних штурмів», — роблять висновок експерти ISW.

Нагадаємо, Путін призначив генерала Олега Салюкова заступником секретаря Ради безпеки Росії, звільнивши його з посади командувача Сухопутних військ.

Новим очільником Сухопутних військ РФ призначений генерал-полковник Андрій Мордвічов. Він керував штурмом Маріуполя навесні 2022 року. СБУ стверджує, що він брав участь у плануванні захоплення міста та штурму «Азовсталі», де перебували військові та цивільні жителі. В Україні Мордвічов оголошений у розшук.

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