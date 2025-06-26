Що поляки думають про вступ України до ЄС

Серед поляків зростає скепсис щодо інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Як свідчать результати опитування IBRiS, проведеного на замовлення видання Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine, кількість противників вступу України до західних інституцій перевищила кількість прихильників.

Згідно з результатами, лише 35% респондентів підтримують приєднання України до ЄС, водночас 42% виступили проти. Подібна ситуація і з НАТО: 37% “за”, але 42% — “проти”.

Основними аргументами опонентів стали побоювання щодо нечесної економічної конкуренції, високого рівня корупції в Україні, а також ризиків ескалації війни в разі її вступу до НАТО. Ці чинники, за даними соціологів, найбільше впливають на зміну громадської думки.

Попри це, більшість поляків — 52% — вважають, що Польща повинна й надалі підтримувати Україну на міжнародній арені. Проте 29% респондентів уже виступають проти такої підтримки, а 46% вважають, що військова допомога Україні має бути скорочена або повністю припинена.

Українці в Польщі: більшість не планує залишатися назавжди

На цьому тлі польська редакція Business Insider оприлюднила результати окремого дослідження, яке проводилося серед українців, що перебувають у Польщі. Дані показали, що абсолютна більшість респондентів не планують залишатися в Польщі на постійне проживання.

Водночас понад 90% позитивно оцінюють ситуацію з роботою у країні. Проте поступово знижується рівень загального позитивного ставлення до польського суспільства та держави, що, ймовірно, пов’язано з настроями серед місцевого населення і напруженістю у польсько-українських відносинах.

Нагадаємо, що в Польщі оновили правила перебування для іноземців.