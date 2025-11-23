Що українцям потрібно знати про отримання німецького паспорта

Паспорт

Завдяки ухваленню закону про множинне громадянство українці тепер можуть отримати німецький паспорт, не відмовляючись від українського. Проте не всі претенденти можуть розраховувати на успіх, навіть якщо вони відповідають базовим формальним вимогам.

Про це пишуть Новини.LIVE.

За словами експертів, набуття громадянства Німеччини можливе кількома способами:

За народженням. Діти, народжені на території Німеччини, автоматично отримують право на німецький паспорт. Це правило поширюється навіть на дітей, знайдених без даних про батьків, а також на неповнолітніх, чиї батьки не мають легального статусу. Якщо хоча б один із батьків є громадянином або легально проживає в Німеччині протягом п’яти років, дитина теж отримує громадянство.

Через натуралізацію. Особи, які безперервно проживають у Німеччині п’ять років, можуть подати заявку на паспорт. Термін скорочується до трьох років для тих, хто демонструє активну соціальну позицію та успішно інтегрувався у німецьке суспільство.

За репатріацією. Цей механізм передбачений для нащадків осіб, які раніше втратили німецьке громадянство, наприклад через шлюб або колективну відмову від паспорта до 26 лютого 1995 року. Репатріанти повинні володіти німецькою мовою, але термін проживання на території Німеччини не обмежений.

Однак навіть за умови виконання всіх формальних вимог немає гарантії позитивного рішення. Додаткові критерії включають:

повноліття заявника;

відсутність судимостей;

знання німецької мови на рівні B1 або вище;

успішне складання тесту на знання суспільно-правового устрою Німеччини;

прийняття демократичного ладу країни, письмово або усно.

Відмови найчастіше отримують особи з расистськими, антисемітськими або дискримінаційними поглядами, а також ті, хто подав неправдиві дані чи підробив документи, або проживав на території країни нелегально.

Експерти радять заздалегідь ознайомитися з усіма вимогами та ретельно підготувати пакет документів, щоб мінімізувати ризик відмови.

Для українців, які не можуть отримати німецький паспорт, існують альтернативи у ЄС. Наприклад, громадянство Польщі можна оформити через «право крові», шлюб, трирічне легальне проживання, Карту поляка або персональне рішення президента. Крім того, можливе швидке оформлення громадянства за походженням у багатьох країнах ЄС — процедура репатріації дешевша та простіша за інвестування, а паспорт видають приблизно за рік.

