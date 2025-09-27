Що приховує Кремль: італійські ЗМІ розповіли про стан Путіна після поїздки до Китаю

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Колишній прем’єр Італії Массімо Д’Алема, зустрівшись із Володимиром Путіним у Пекіні, зазначив, що російський президент виглядав виснаженим і його підтримували двоє людей. Ці слова знову підігріли чутки про стан здоров’я Путіна, які західні ЗМІ обговорюють уже не перший рік.

Про це пише видання il Giornale.

У матеріалі йдеться про те, що чутки про стан здоров’я Володимира Путіна періодично знову з’являються у міжнародних ЗМІ. Рак, хвороба Паркінсона, гормональні синдроми — діагнози ніколи не підтверджені, але активно обговорюються через сувору таємничість Кремля.

Видання повідомляє, що не секрет, що президент Росії, одержимий приватністю, під час закордонних поїздок збирає своїми охоронцями зразки фекалій та сечі, аби уникнути будь-якого генетичного відстеження. У 2019 році в Парижі відео показало, як він виходив із туалету, супроводжуваний шістьма охоронцями з валізкою: «ритуал» триває й досі, навіть під час недавнього візиту до Аляски, де він зустрічався з Дональдом Трампом. Для західних розвідок клінічні дані лідера — справжня золота жила.

Массімо Д’Алема для Corriere della Sera у середині вересня зустрів Путіна в Пекіні під час святкувань 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Поїздка викликала суперечки вдома через фотографії поруч із Кім Чен Ином, Олександром Лукашенком та Масудом Пезешкіаном, а також через інтерв’ю з прозорим про-китайським тоном. Розповідаючи в Римі про цю зустріч, колишній прем’єр зазначив, що Путін виглядав дуже виснаженим і його підтримували двоє людей.

il Giornale пише, що офіційні знімки церемонії не показували явних ознак слабкості, але свідчення Д’Алема знову викликало сумніви. Тим часом з промов інших учасників також можна зробити висновки: у неофіційному спілкуванні з Сі Цзіньпіном Путін говорив про біотехнології, які роблять людей «все молодшими», та про майбутнє, де можна навіть «досягти безсмертя». Ці заяви радше демонструють бажання виглядати вічним, ніж реальний стан його здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чутки про серйозні фізичні та психічні проблеми президента Росії циркулюють уже багато років, а його зустріч із Трампом знову підігріла підозри щодо стану здоров’я російського лідера.