Що Путін і Лукашенко вирішили щодо війни в Україні: Пєсков розкрив закулісся розмови

Лукашенко і Путін / © Associated Press

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У Кремлі розповіли, що під час переговорів на Валдаї російський президент Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі, звичайно, обговорювали ситуацію в Україні.

Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков у розмові із російськими пропагандистськими ЗМІ.

«Звісно, тема України фігурувала на порядку денному неформального спілкування, яке відбулося у п’ятницю та суботу у Валдаї», — сказав він.

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Окрім того, у Кремлі впевнено заявили, що цілі «СВО» будуть досягнуті. Пєсков намалював «хорошу динаміку» на фронті, яка начебто «вселяє впевненість у тому, що цілі „СВО“ будуть досягнуті».

Також рупор Кремля звинуватив Україну у провокаціях щодо Білорусі.

«Путін і Лукашенко також обговорювали стратегічні питання, зокрема регіональну безпеку та спроби провокацій щодо Білорусі», — гнівно заявив.

Однак Пєсков відмовився відповідати на запитання, чи є Лукашенко каналом зв’язку між Україною та Росією, з огляду на те, що нещодавно в Мінську відбулася зустріч із представником Зеленського.

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«Щоб ці наявні канали працювали й функціонували, вони мають залишатися в тіні. Вони мають залишатися непублічними», — прокоментував він.

Переговори Путіна та Лукашенка — що відомо

Лукашенко у п’ятницю, 26 червня, прилетів до резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї для переговорів, щоб обговорити «ключові питання» двох країн. За даними The Moscow Times, зустріч двох диктаторів була у вкрай напруженому контексті.

А політолог Вадим Денисенко звернув увагу, що дводенні переговори, які були без камер, відзначилися абсолютною інформаційною тишею та показовою відсутністю традиційних спільних заяв та фотографій. На його думку, Лукашенко міг відмовити Путіну у використанні власної території для нового російського наступу на Україну.

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