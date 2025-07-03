Що робитиме Європа після замороження допомоги США Україні: прем’єрка Данії зробила заяву

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала припинення постачання зброї, висловивши сподівання, що Сполучені Штати продовжать підтримку України, а через Україну — і підтримку Європи.

Про це вона заявила під час спілкування з медіа спільно з президентом України Володимиром Зеленським, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн 3 липня.

«Я вважаю, важливо сказати всім партнерам, що війна в Україні не стосується лише України, вона стосується всієї Європи. І саме тому якщо ми хочемо захистити Європу, Україну і НАТО, то ми повинні бути впевненими в тому, що Україна отримує ту допомогу, яка їй необхідна. Ми, звісно, всі сподіваємося, що США продовжать підтримку України і через Україну — підтримку Європи», — сказала прем’єр-міністерка.

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Вона запевнила, що в разі «прогалин» європейські партнери України докладуть зусиль для підтримки.

«Якщо будуть якісь прогалини, то я особисто вірю, що ми повинні докласти максимум зусиль, щоб їх заповнити… Я пишаюся тією співпрацею, яка у нас є щодо виробництва в Україні», — сказала вона.

Прем’єр-міністерка Данії також розповіла про наступні кроки європейських лідерів з підтримки України.

«Хочу донести до інших лідерів Європи, що у вас більше потенційної можливості з виробництва, ніж у нас. Але я впевнена, що ви зможете виготовляти критично важливі засоби в Україні, якщо ми зможемо знайти фінансові засоби для цього. Тому, гадаю, це буде наступним кроком для Європи», — сказала вона.

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Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також, як і прем’єр-міністерка Данії, наголосила, що підтримка України зброєю є пріоритетом, і для цього існують необхідні фінансові інструменти.

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