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Що робитиме Європа після замороження допомоги США Україні: прем’єрка Данії зробила заяву
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен звернулася до європейських лідерів із закликом знайти фінансові засоби для підтримки України.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала припинення постачання зброї, висловивши сподівання, що Сполучені Штати продовжать підтримку України, а через Україну — і підтримку Європи.
Про це вона заявила під час спілкування з медіа спільно з президентом України Володимиром Зеленським, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн 3 липня.
«Я вважаю, важливо сказати всім партнерам, що війна в Україні не стосується лише України, вона стосується всієї Європи. І саме тому якщо ми хочемо захистити Європу, Україну і НАТО, то ми повинні бути впевненими в тому, що Україна отримує ту допомогу, яка їй необхідна. Ми, звісно, всі сподіваємося, що США продовжать підтримку України і через Україну — підтримку Європи», — сказала прем’єр-міністерка.
Вона запевнила, що в разі «прогалин» європейські партнери України докладуть зусиль для підтримки.
«Якщо будуть якісь прогалини, то я особисто вірю, що ми повинні докласти максимум зусиль, щоб їх заповнити… Я пишаюся тією співпрацею, яка у нас є щодо виробництва в Україні», — сказала вона.
Прем’єр-міністерка Данії також розповіла про наступні кроки європейських лідерів з підтримки України.
«Хочу донести до інших лідерів Європи, що у вас більше потенційної можливості з виробництва, ніж у нас. Але я впевнена, що ви зможете виготовляти критично важливі засоби в Україні, якщо ми зможемо знайти фінансові засоби для цього. Тому, гадаю, це буде наступним кроком для Європи», — сказала вона.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також, як і прем’єр-міністерка Данії, наголосила, що підтримка України зброєю є пріоритетом, і для цього існують необхідні фінансові інструменти.