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Що саме Росія передає Північній Кореї: розвідка розкрила деталі, які не афішують
Росія постачає Північній Кореї зброю, технології та допомагає будувати заводи з виробництва дронів і снарядів — дані зовнішньої розвідки України.
Росія передає Північній Кореї озброєння, дрони, технології та навіть будує для неї заводи. Військово-технічне співробітництво між Москвою та Пхеньяном активно розширюється.
Така інформація міститься у відповіді Служби зовнішньої розвідки України на запит LIGA.net.
За даними української розвідки, Росія надає Північній Кореї широкий спектр сучасного озброєння:
танки, артилерійські системи, безпілотники,
ракетне озброєння (зокрема ракети для ППО та балістичні ракети для підводних човнів),
літаки МіГ-29, Су-27, гелікоптери Мі-8,
системи ППО.
У технологічній сфері Росія надає КНДР доступ до мікроелектроніки, ракетних технологій, газових турбін і обладнання для переробки вугілля в газ. Крім того, країна-агресор постачає Пхеньяну пальне — бензин і дизель.
Українська розвідка також підтверджує, що РФ допомагає Північній Кореї у створенні нових виробничих потужностей — зокрема заводів із виробництва снарядів та ударних дронів. За наявною інформацією, північнокорейські працівники проходять стажування на російських підприємствах, зокрема на дроновому заводі в економічній зоні “Алабуга” (Татарстан), де збирають модифіковані “шахеди”.
Нагадаємо, Росія та КНДР, які вже багато років тісно співпрацюють у політичній та військовій сферах, зробили черговий крок до зміцнення партнерства — між столицями обох країн відновлено прямі авіарейси.