Російський гелікоптер над Фінляндією, фото ілюстративне / © Вікіпедія

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Військові у Фінляндії зафіксували ймовірний заліт російського гелікоптера на територію країни. Максимальна глибина входження чужого повітряного судна в небо сусідньої держави сягнула понад чотири кілометри.

Про це повідомили у Міноборони Фінляндії.

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Гелікоптер РФ міг порушити повітряний простір Фінляндії

«Російський гелікоптер підозрюється у порушенні повітряного простору Фінляндії 21 листопада о 12:34 біля Ловійси. У найглибшій точці ціль знаходилася на глибині 4,1 км на території Фінляндії», — пишуть в оборонному відомстві.

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Як зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, поява російської авіації в цьому районі, ймовірно, відбулася через рятувальні роботи або контролем за ситуацією навколо аварійного вантажного корабля в акваторії Фінської затоки.

Водночас у регіоні наголошують, що такі випадки в небі лише загострюють загальну безпекову обстановку.

Деталі та причини ймовірного перетину повітряних меж країни наразі встановлюють представники фінської прикордонної охорони.

Нагадаємо, учора, 21 листопада, дрони атакували вантажне судно Росії у Фінській затоці. Судно, ймовірно, Sparta II, прямувало з Санкт-Петербурга до Калінінграда. Судно після атаки дронів загорілося, зазнало пошкоджень та дрейфувало до територіальних вод Фінляндії.

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Росіяни атакували Польщу ракетами

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр та очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський пообіцяв висловити Росії «крайнє невдоволення» через порушення польського повітряного простору російськими об’єктами після підтвердження всіх неспростовних фактів інциденту.

Міністр також зазначив, що російські провокації, диверсії та порушення повітряного простору фіксують також у Німеччині, Данії, країнах Балтії та Румунії. Сікорський назвав ці дії війною та державним тероризмом, які суперечать заявам Путіна, адресованим президенту США.

Окремо очільник польського МЗС вказав на необхідність впровадження в Польщі точнішої системи сповіщень про повітряні загрози на смартфони за прикладом України.

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