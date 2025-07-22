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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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98
Час на прочитання
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Що відчуває людина під час клінічної смерті: жінка розповіла, що бачила

Після зупинки серця жінка відчула, ніби пливе в космосі серед зірок і туманностей.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Клінічна смерть

Клінічна смерть / © Pixabay

У США 49-річна мешканка Оклахоми Дженна Таннер пережила один із найнебезпечніших типів серцевого нападу, відомий як «вдова», і розповіла про свій унікальний досвід виходу з тіла під час клінічної смерті. Лікарі були впевнені, що вона помре, але їй вдалося вижити та відчути надзвичайний спокій.

Про це пише видання Mirror.

У березні 2022 року Дженна Таннер, мама трьох дітей із міста Брокен-Ероу, зіткнулася з раптовим та надзвичайно небезпечним серцевим нападом, який у медичній термінології називають «вдова» — один з найлетальніших видів зупинки серця. Спочатку вона списала біль у грудях на залишки застуди, яку підхопила від дітей, проте гострий біль, який вона описує словами: «здавалося, ніби на мої груди сіла слон,» змусив її зрозуміти серйозність ситуації.

Протягом двох годин Дженна перебувала між життям і смертю, її свідомість то згасала, то поверталася, а одна з головних артерій серця була повністю заблокована. Хоча телефон знаходився в іншій кімнаті, жінка змогла доповзти до нього, зателефонувати чоловіку та викликати швидку допомогу, після чого повністю втратила свідомість.

Коли медики прибули, Дженна вже не дихала. Саме в цей момент вона відчула, як її свідомість ніби покидає тіло. «Раптом я відчула, ніби пливу крізь простір,» — згадує жінка. — «Я наближалася до того, що могла б описати як туманність — велика хмара барвистих кольорів, які постійно змінювалися і рухалися. Все навколо було наповнене яскравими зорями. Я просто спокійно пливла», — розповіла вона.

Дженна наголошує, що цей досвід не викликав страху, навпаки, він був наповнений глибоким спокоєм. «Я не згадувала поганих моментів життя, а лише думала про зв’язки з людьми та місцями, які мали для мене значення. Це були лише приємні спогади», — сказала жінка.

Цей тип серцевого нападу називають «вдова» через його високу смертність — виживають лише 12% пацієнтів, які пережили його поза лікарнею. Кардіолог Дженни, яка має понад 20 років досвіду і провела більше 4000 операцій, зізналася: «Я ніколи не бачила нічого подібного. Навіть не уявляла, що людина може вижити після такого», — розповіла Дженна.

Завдяки швидкій реакції служб порятунку — медики прибули менше ніж за 13 хвилин, Дженну вдалося стабілізувати та доставити до лікарні. Пожежники, які брали участь у порятунку, отримали нагороду, а сама жінка була запрошена на святковий банкет на їхню честь.

Після операції з встановлення серцевого насоса та стента Дженна провела у лікарні 10 днів, з них 6 у реанімації. Вражаюче, але вона змогла самостійно ходити, навіть не потребуючи запланованої реабілітації.

Водночас шлях відновлення був важким: Дженна почала приймати 13 медикаментів, набрала 18 кілограмів, які пізніше скинула, і боролася з посттравматичним синдромом. Вона зараз працює над книгою, де докладно описує свій досвід близькості до смерті і як він змінив її життя.

«Життя зараз дійсно прекрасне, на щастя,» — каже Дженна. — «Майже втративши його, я по-справжньому усвідомила, скільки ще в ньому варто цінувати».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Греції жінка, пережила клінічну смерть тривалістю дві хвилини, після чого її вдалося реанімувати. За словами жінки, за цей короткий, але критичний час вона пережила надзвичайні, приголомшливі відчуття.

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