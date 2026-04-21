Експрезидент Болгарії Румен Радев

На парламентських виборах у Болгарії впевнену перемогу здобула нова політична сила «Прогресивна Болгарія» під керівництвом експрезидента Румена Радева. Аналітики наголошують, що тріумф проросійського політика, який отримав майже 45% голосів, ставить під питання подальший зовнішній курс країни та її роль у межах ЄС і НАТО.

Партія Румена Радева перемогла на виборах у Болгарії

Центральна виборча комісія Болгарії підбила остаточні підсумки парламентських виборів після підрахунку всіх протоколів. Переконливу перемогу здобула нова політична сила «Прогресивна Болгарія», лідером якої є експрезидент Румен Радев.

Згідно з офіційними даними на сайті ЦВК, партія Радева отримала 44,59% підтримки. Такий результат дає їй можливість самостійно сформувати монобільшість або очолити владну коаліцію. Прозахідні сили суттєво відстали від лідера: блок ГЕРБ–СДС набрав 13,3%, а об’єднання «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» — 12,6%.

Також до нового складу парламенту потрапляють ліберальний «Рух за права і свободи» (7,1%) та партія «Відродження», яка отримала 4,2% голосів.

Після перемоги партії «Прогресивна Болгарія» на виборах, Румен Радев на своїй сторінці у Facebook подякував виборцям за підтримку на дострокових парламентських виборах. Він назвав успіх своєї партії перемогою моралі над самовпевненістю старих політичних сил.

Політик зазначив, що результати голосування свідчать про подолання суспільної апатії, хоча рівень недовіри до системи все ще залишається значним. Радев закликав дочекатися остаточних підсумків, перш ніж обговорювати подальші кроки.

«Прогресивна Болгарія» перемагає беззаперечно. Це перемога надії над недовірою, свободи над страхом. Нарешті це перемога і моралі. Люди відкинули самовдоволення та зарозумілість старих партій. Не піддалися брехні та маніпуляціям. Дякую за довіру! Про все інше ми поговоримо після остаточних результатів», — написав Радев.

Що обіцяв Радев перед виборами

Напередодні виборів експрезидент Румен Радев, який залишив посаду в січні 2026 року задля участі в парламентських перегонах, зробив основну ставку на обіцянки стабільності та подолання корупції. Як зазначає Reuters, політик вдало скористався глибокою втомою громадян від політичної нестабільності та зростання цін після впровадження євро.

Політик відомий своєю проросійською позицією та критикою щодо надання військової допомоги Україні. Окрім того він розкритикував рішення тимчасового уряду підписати 10-річну угоду про співпрацю з Україною, звинувативши владу в тому, що вона «втягує країну у війну».

Під час кампанії Радева порівнювали з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, коли він говорив про поліпшення відносин із Москвою і відновлення постачання російської нафти і газу в Європу. Окрім євроскептицизму, він активно критикував енергетичну політику ЄС. Наразі залишається відкритим питання, наскільки радикально цей курс змінить зовнішню політику Болгарії як члена НАТО та її зобов’язання перед міжнародними партнерами.

Попри те, що опитування пророкували його партії «Прогресивна Болгарія» рекордні 35%, Радеву вдалося значно перевершити ці очікування. Завдяки своїй кампанії в соцмережах та критиці попереднього уряду, який пішов у відставку після протестів проти підвищення податків, він зміг залучити голоси виборців, розчарованих суперечками традиційних політиків.

У ЄС привітали Радева із перемогою

Перемогу партії Радева привітали як у Кремлі, так і в Брюсселі, пише South China Morning Post.

Зокрема, голова Євроради Антоніо Кошта висловив готовність до спільної роботи.

«Вітаю Румена Радева з переконливою перемогою на вчорашніх парламентських виборах у Болгарії. Нам приємно привітати вас знову в Європейській Раді…. я з нетерпінням очікую на співпрацю з вами в #EUCO над нашою спільною програмою щодо процвітаючої, автономної та безпечної Європи. Бажаю вам усього найкращого у вашій новій ролі», — написав голова Євроради у соцмережі Х.

Сам Радев, хоч і критикував вступ країни до єврозони та енергетичну політику ЄС, після виборів заявив про намір продовжувати європейський шлях Болгарії та готовність до судових реформ.

Аналітики вважають малоймовірним, що він намагатиметься скасувати використання євро чи блокувати допомогу Україні, попри порівняння його кампанії з політикою Віктора Орбана. Головними викликами для нового уряду залишаються економічна та демографічна кризи, а також невдоволення населення зростанням вартості життя.

Румент Радев — агент Кремля?

Москві імпонують заяви Румена Радєва, партія якого перемогла на виборах, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Він зазначив, що «будь-які протиріччя, будь-які нестикування взаємних інтересів можуть і повинні вирішуватися за столом переговорів».

На думку кандидата в депутати Петара Таньова, Румен Радев є провідником інтересів Кремля, який використовує стратегію «балансування» між ЄС та Росією. В ефірі Slawa.TV експерт нагадав, що ще з моменту першої перемоги Радева на виборах у 2016 році російська пропаганда називала його своїм кандидатом, а нинішня політика є лише продовженням впливу Москви на Балканах.

«Добре пам’ятаю, коли Румен Радев переміг на виборах у листопаді 2016 року та став президентом, і вже тоді всі російські ЗМІ написали, що вперше в Болгарії буде проросійський президент. І він тоді став президентом, звичайно, під залежністю Кремля. Тоді росіяни провели розлогу роботу над тим, щоб розмити методологію того, як може думати болгарський виборець. І все, що зараз відбувається, — це продовження такої техніки й політики Росії щодо Балкан та Болгарії», — зауважив Таньов.

Таньов зазначив, що заяви Радева про «російський Крим» та необхідність партнерства з РФ через історичне минуле чітко вказують на його справжню позицію. На переконання політика, Кремль свідомо інвестує в «поміркованих» лідерів, оскільки радикальна риторика в Європі більше не працює.

