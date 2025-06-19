Що втрачає Путін від війни Ізраїлю з Іраном: британська розвідка розкрила деталі

Володимир Путін / © Associated Press

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Через загострення між Ізраїлем та Іраном Росія може опинитися у глухому куті. Однак у Кремлі також сприймають ескалацію як шанс для власної вигоди.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

В оборонному відомстві нагадали, що Росія не має офіційних зобов’язань надавати Ірану будь-яку військову допомогу у конфлікті з Ізраїлем. Угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном, підписана у січні 2025 року, охоплює співробітництво у низці сфер, зокрема оборону та безпеку, але не містить положення про взаємну оборону.

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«Це контрастує з угодами між РФ та Білоруссю чи КНДР. Росія майже напевно бачить у цьому конфлікті певну вигоду, оскільки він відволікає увагу міжнародного співтовариства від війни проти України», — вважають розвідники.

«Однак конфлікт, ймовірно, негативно вплине на майбутні постачання іранського військового обладнання до Росії», — додає розвідка.

У відомстві також зазначили, що російська армія свого часу серйозно зміцнилася за рахунок значних постачань від Ірану ударних дронів. Крім того, Тегеран суттєво сприяв створенню виробництва таких дронів на території РФ, а також надав балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Попри це, американські посадовці чекають на атаку в найближчі дні.

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі каже, що його країна залишається «відданою дипломатії» і «ніколи не прагнула й не прагнутиме володіти ядерною зброєю». Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив «неминучою відповіддю», якщо США вирішать втрутитися у цей конфлікт.

У ніч проти 13 червня Ізраїль вдарив по ядерних об’єктах Ірану. Ліквідували декількох іранських командирів і вчених. Після цього Іран відмовився від переговорів із США про ядерну програму.

Увечері, 13 червня, Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою.

Станом на 19 червня країни продовжують обмінюватися ударами.

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Зазначимо, за останні шість місяців Москва вже втратила одного ключового союзника на Близькому Сході — Башара Асада.

Після того, як сирійського лідера усунули з посади у грудні минулого року, йому надали притулок у Росії.

Перспектива зміни режиму в Ірані, думка про втрату ще одного стратегічного партнера в регіоні — це серйозний привід для занепокоєння для Москви, вважають аналітики.