"Що за невдаха": Байден вперше після відставки публічно розніс Трампа

Джо Байден / © Associated Press

Реклама

Колишній президент США Джо Байден виступив на заході Демократичної партії та жорстко розкритикував чинного президента Дональда Трампа, назвавши його некомпетентним нарцисом і корупціонером.

Про це повідомляє The Guardian.

Байден виступив із програмною промовою на урочистій вечері Демократичної партії штату Меріленд у Ганновері — заходу, організованого напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді, на яких демократи сподіваються відвоювати більшість у законодавчому органі.

Реклама

«Що за невдаха»

У десятихвилинній промові Байден пройшовся по гучних проєктах Трампа у Вашингтоні.

Зокрема, він згадав знесення Східного крила Білого дому задля будівництва бального залу, судову заборону розміщення прізвищаТрампа на фасаді Центру мистецтв імені Кеннеді, плани спорудження тріумфальної арки та невдалу реконструкцію відображального басейну біля Меморіалу Лінкольна, що вкрився водоростями після ремонту вартістю 14,7 мільйона доларів.

«Ого! Що за невдаха», — підсумував Байден.

Корупція «в масштабах, яких Америка ще не знала»

Особливу увагу Байден приділив контракту на фільтраційну систему для басейну вартістю 1,7 мільйона доларів, виданому без конкурсу донору Трампа — сусіду президента по клубу Мар-а-Лаго у Флориді.

Реклама

«Це відображає щось гірше, ніж нарцисизм і некомпетентність, що лежать в основі цієї адміністрації. Це корупція — відверта, безсоромна корупція. Корупція в масштабах, яких американська історія ще не знала», — заявив він.

Байден також згадав спроби адміністрації виплатити компенсації учасникам штурму Капітолію 6 січня 2021 року, яких Трамп помилував після повернення до влади.

НАТО і Путін

Окремо Байден розкритикував стосунки Трампа з Володимиром Путіним та звинуватив чинного президента в «навмисному руйнуванні» Північноатлантичного альянсу.

«Він підірвав наш авторитет у світі більше, ніж будь-який інший президент в історії», — заявив 83-річний Байден про 80-річного Трампа.

Реклама

Два роки після провальних дебатів

Виступ відбувся рівно через два роки після телевізійних дебатів із Трампом, що стали для Байдена катастрофою і зрештою підштовхнули його відмовитися від боротьби за переобрання.

На президентських виборах у листопаді 2024 року Трамп переміг висуванку від демократів Камалу Гарріс і повернувся до Білого дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп незадоволений тим, як європейські країни підтримують НАТО. Нещодавно він заявив, що союзники не виправдали сподівань Вашингтона, і розкритикував політику деяких із них.

Новини партнерів