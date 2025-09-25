НАТО не готове до роїв дронів / © Associated Press

НАТО «не готове» протистояти зростаючим роям безпілотників, які використовує Росія.

Колишній помічник держсекретаря США в адміністрації Обами Френк Роуз заявив про це Daily Express US.

Після недавніх інцидентів із вторгненнями російських дронів у повітряний простір НАТО, колишній чиновник Держдепартаменту США заявив, що Альянс «остаточно не готовий» протистояти новій тактиці, яку застосовує президент Росії Володимир Путін, — масовим роям дронів.

Френк Роуз зазначив, що хоча Польща та її союзники відреагували на дронову атаку РФ «швидко та ефективно», існують «проблеми» з готовністю НАТО і США протистояти масованим атакам БпЛА.

США «на крок позаду»

Експерт заявив, що США «на крок позаду», коли йдеться про розробку нових технологій, здатних протистояти тому, що він назвав «майбутнім веденням війни, яке ми спостерігаємо в реальному часі».

«Це показує мені, що НАТО не готове ефективно справлятися з великими роями дронів. У них просто немає таких можливостей», — сказав Роуз, який під час своєї роботи в Держдепартаменті брав участь у переговорах щодо створення баз протиракетної оборони в Польщі, Румунії та Туреччині.

«Це те, де Сполучені Штати буксують. Ми не вкладаємо достатньо коштів у вирішення цієї проблеми і не рухаємося досить швидко. Ці рої дронів кардинально змінюють війну, і ми в США на крок позаду — ми не розробляємо можливості досить швидко, щоб впоратися з цими новими викликами», — додав він.

Протистояння «Ахіллесовій п’яті» НАТО

Роуз підкреслив, що США і НАТО потребують «нових технологій, які можуть протистояти роям дронів», включно зі скоординованими атаками. Він також закликав до збільшення кількості крилатих, гіперзвукових і балістичних ракет. За його словами, вороги Америки адаптуються і інтегрують атаки дронами з ударами балістичними, гіперзвуковими та крилатими ракетами.

Хоча НАТО має 25-річний досвід у сфері протиракетної оборони, план «Eastern Sentry» буде ефективним лише для обмежених загроз. Але якщо Росія, наприклад, запустить 300-400 безпілотників, це стане «Ахіллесовою п’ятою НАТО».

Уроки від України

Роуз зазначив, що Україна, Ізраїль та інші країни успішно адаптуються до нової загрози. Він навів як приклад системи Patriot та THAAD, які демонструють високу ефективність, збиваючи понад 90% цілей.

Однак, як зазначив Роуз, існує проблема вартості: дрон Shahed коштує $65 000–$100 000, тоді як ракета-перехоплювач може коштувати від 300 000 до 1 мільйона доларів. За його словами, ця ситуація вимагає розробки нових, доступніших технологій, таких як мікрохвильова зброя або лазери.

«Срібною підкладкою» в цій ситуації є те, що Україна змогла «досить добре» еволюціонувати у протистоянні цим атакам, захищаючи свою інфраструктуру.

«Я сподіваюся, що Сполучені Штати та НАТО вивчають, як українці розвинули свої можливості, щоб перемогти або принаймні захиститися від деяких із цих атак», — сказав він, зазначивши, що бюрократія США перешкоджає швидкому прогресу, на відміну від України, де «дуже мало бюрократії».

«Українці бачать загрозу, вони застосовують можливості, розвивають їх і продовжують розвивати», — додав Роуз.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф застеріг РФ від подальших вторгнень у повітряний простір НАТО, заявивши, що союзники можуть збити літак РФ у відповідь.

Подібні заяви лунають на тлі розбіжностей серед членів Альянсу щодо скоординованої відповіді на зростаючу ескалацію з боку Москви.