Чи розпадеться Росія після можливої смерті Путіна: експерт дав несподівану відповідь

Володимир Путін / © Associated Press

Смерть російського диктатора Володимира Путіна не призведе до виходу Кавказу, Сибіру чи Далекого Сходу з-під контролю Москви, оскільки сепаратизм у цих регіонах наразі є майже нереалістичним сценарієм.

Таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко у коментарі виданню LIGA.net.

За словами експерта, головною причиною стабільності російських кордонів навіть після зміни влади є відсутність запиту на відокремлення як у суспільстві, так і серед місцевих еліт.

«Максимум, про що можна говорити, — це те, що в певних регіонах хотітимуть певної децентралізації. Вони прагнутимуть отримати більше грошей і більше можливостей розпоряджатися ними. Це — максимум, на який зараз сподівається російська еліта», — сказав Вадим Денисенко.

Аналітик зазначає, що регіональні еліти орієнтуватимуться на ситуацію в центрі: якщо питання влади в Москві вирішиться швидко, жодних бунтів на периферії не буде.

«Якщо в центрі ситуація достатньо швидко буде вирішена, ні про які регіональні бунти мова йти не буде. Максимум, про що можна говорити, — це про те, що регіони можуть захотіти отримати перерозподіл коштів. Зараз у регіонах залишається в середньому 30–35% зароблених грошей. Вони, звичайно, хотіли б повернутися до ситуації, коли вони мали 50%. Але це максимум їхніх бажань», — наголосив Денисенко.

