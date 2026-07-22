Що змусить Іран піти на угоду: Трамп озвучив свою версію

Трамп заявив, що Іран прагне домовленостей, але переговори ще не на часі / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував протистояння з Іраном, заявивши, що не вважає його повномасштабною війною, а називає «сутичкою». Водночас він переконаний, що Тегеран незабаром погодиться на переговори.

Про це президент США сказав 22 липня, передає ClashReport.

Трамп заявив, що нинішній конфлікт не варто називати війною.

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«Я називаю це сутичкою. У нас є сутичка з Ісламською Республікою Іран», — сказав президент США.

За словами американського лідера, Іран зазнає значного тиску, через що нібито прагне укласти домовленість із Вашингтоном.

«Вони отримують настільки сильні удари, що хочуть укласти угоду. Але я вважаю, що вони ще не готові до угоди», — заявив Трамп.

Водночас він висловив упевненість, що позиція Тегерана незабаром зміниться.

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«Вони ще не готові укласти угоду. Але будуть готові дуже скоро», — додав президент США.

Трамп не уточнив, про яку саме потенційну угоду йдеться або за яких умов, на його думку, можуть розпочатися переговори між Вашингтоном і Тегераном.

Раніше йшлося про те, що Іран отримав ультиматум від президента США Трампа. Він пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях у відповідь на атаки на кораблі в Ормузькій протоці.

Під ударом можуть опинитися й об’єкти в Тегерані або поблизу столиці.

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