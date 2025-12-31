Що змусить Трампа різко змінити ставлення до Путіна: експерт відповід

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Ситуація навколо підтримки України у Сполучених Штатах стає дедалі напруженішою. Поки більша частина американського суспільства та політикуму підтримує Київ, в оточенні президента Дональда Трампа просуваються наративи, вигідні Кремлю. Зокрема, йдеться про доповіді розвідки, які можуть викривлювати реальні наміри Володимира Путіна.

Про це в коментарі «24 Каналу» розповів президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус.

За словами громадського діяча, директорка Національної розвідки США Талсі Габбард надала Дональду Трампу інформацію, яка суперечить реальному стану речей на геополітичній арені.

Реклама

Пінкус зазначив, що Габбард доповіла президенту, нібито Володимир Путін не має планів захоплювати всю Україну та вступати у відкриту війну з країнами Європи. Найтривожнішим, за словами експерта, є те, що американський лідер схильний вірити цій інформації. Це створює ризик пом’якшення позиції Білого дому щодо агресора.

Попри позицію найближчого оточення президента, у Республіканській партії назріває серйозний розкол. Значна частина однопартійців Трампа не поділяє його оптимізму щодо Росії і намагається донести до нього правду: головна мета Кремля — повне поневолення України.

Борис Пінкус наголосив на важливому важелі впливу, який має законодавча влада США. За його словами, у Сенаті наразі є 85 голосів зі 100 на підтримку введення жорстких санкцій проти Росії. Така кількість голосів дозволяє подолати будь-яке вето президента.

«Якщо буде прийнято закон щодо цього, то Трамп не зможе йому протидіяти й буде змушений посилити тиск на Путіна», — пояснив республіканець.

Реклама

Коли чекати змін

Експерти прогнозують, що ситуація може кардинально змінитися вже найближчим часом. Трамп усвідомлює настрої в партії та суспільстві, тому не зможе довго ігнорувати агресію РФ.

«Терпіння уривається. Треба почекати середини січня. Тоді вектор політичних дій Трампа може серйозно змінитись», — підсумував Борис Пінкус, натякаючи на початок нового політичного сезону у 2026 році, коли Сенат перейде до активних дій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори щодо миру на найвищому рівні. З його слів, зустріч представників країн «коаліції охочих» відбудеться найближчим часом і запланована на 3 січня в Україні.