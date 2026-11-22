Армія Німеччини / © Associated Press

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Німеччина змінила спосіб перекидання військової техніки до Литви для участі в масштабних навчаннях НАТО. Замість танкових колон на польських дорогах Бундесвер вирішив скористатися залізницею. Причиною, за даними ЗМІ, стали побоювання, що Росія використає пересування військ у своїй пропаганді.

Про це повідомляє OBOZ з посиланням на Bild.

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Спочатку підрозділи 10-ї танкової дивізії Бундесверу планували вирушити до Литви автомобільними колонами через територію Польщі. Однак після консультацій усередині НАТО маршрут переглянули.

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За словами джерела видання в Альянсі, кадри німецьких танків, які рухаються до східного флангу НАТО поблизу білоруського кордону, могли б стати приводом для російської пропаганди.

Водночас у Міністерстві оборони Німеччини запевнили, що зміна способу транспортування техніки не є чимось незвичайним. За поясненням відомства, військові повинні відпрацьовувати різні варіанти перекидання сил на випадок реальної загрози.

Що відомо про військові навчання в Литві

Навчання Grand Eagle 26 відбуваються за участю приблизно 1800 німецьких військовослужбовців і понад 750 одиниць військової техніки. Їхня мета — перевірити готовність Бундесверу швидко перекидати підрозділи на східний фланг НАТО в разі загострення безпекової ситуації.

Паралельно в Литві тривають маневри Freedom Shield 26-II, до яких залучена 45-та танкова бригада Бундесверу.

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Загалом у двох навчаннях беруть участь понад 6000 військових. За інформацією литовської армії, маневри розпочалися 6 листопада та триватимуть до 3 грудня.

Німеччина виділяє Україні $300 млн на посилення ППО

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів у межах програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння коштом європейських союзників.

Як повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, до пакета увійдуть ракети для комплексів Patriot, системи IRIS-T, нові радари, а також боєприпаси для винищувачів F-16 і безпілотників. Крім того, Берлін планує інтегрувати ракети IRIS-T у норвезькі системи ППО NASAMS.

Пісторіус пояснив необхідність посилення української протиповітряної оборони російськими ударами по енергетиці та системах теплопостачання напередодні зими. За його словами, Німеччина спільно з Норвегією закуповує у США озброєння, якого немає в Європі.

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Міністр наголосив, що військова підтримка України — це питання безпеки всієї Європи, а не благодійність. Він також поставив під сумнів готовність Москви до мирних переговорів на тлі безперервних бойових дій та ударів по цивільній інфраструктурі.

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