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Щоб не провокувати Путіна: Німеччина несподівано змінила плани перекидання танків
Німецькі танки мали пройти через Польщу до східного флангу НАТО, однак військове командування несподівано змінило плани.
Німеччина змінила спосіб перекидання військової техніки до Литви для участі в масштабних навчаннях НАТО. Замість танкових колон на польських дорогах Бундесвер вирішив скористатися залізницею. Причиною, за даними ЗМІ, стали побоювання, що Росія використає пересування військ у своїй пропаганді.
Про це повідомляє OBOZ з посиланням на Bild.
Спочатку підрозділи 10-ї танкової дивізії Бундесверу планували вирушити до Литви автомобільними колонами через територію Польщі. Однак після консультацій усередині НАТО маршрут переглянули.
За словами джерела видання в Альянсі, кадри німецьких танків, які рухаються до східного флангу НАТО поблизу білоруського кордону, могли б стати приводом для російської пропаганди.
Водночас у Міністерстві оборони Німеччини запевнили, що зміна способу транспортування техніки не є чимось незвичайним. За поясненням відомства, військові повинні відпрацьовувати різні варіанти перекидання сил на випадок реальної загрози.
Що відомо про військові навчання в Литві
Навчання Grand Eagle 26 відбуваються за участю приблизно 1800 німецьких військовослужбовців і понад 750 одиниць військової техніки. Їхня мета — перевірити готовність Бундесверу швидко перекидати підрозділи на східний фланг НАТО в разі загострення безпекової ситуації.
Паралельно в Литві тривають маневри Freedom Shield 26-II, до яких залучена 45-та танкова бригада Бундесверу.
Загалом у двох навчаннях беруть участь понад 6000 військових. За інформацією литовської армії, маневри розпочалися 6 листопада та триватимуть до 3 грудня.
Німеччина виділяє Україні $300 млн на посилення ППО
Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів у межах програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння коштом європейських союзників.
Як повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, до пакета увійдуть ракети для комплексів Patriot, системи IRIS-T, нові радари, а також боєприпаси для винищувачів F-16 і безпілотників. Крім того, Берлін планує інтегрувати ракети IRIS-T у норвезькі системи ППО NASAMS.
Пісторіус пояснив необхідність посилення української протиповітряної оборони російськими ударами по енергетиці та системах теплопостачання напередодні зими. За його словами, Німеччина спільно з Норвегією закуповує у США озброєння, якого немає в Європі.
Міністр наголосив, що військова підтримка України — це питання безпеки всієї Європи, а не благодійність. Він також поставив під сумнів готовність Москви до мирних переговорів на тлі безперервних бойових дій та ударів по цивільній інфраструктурі.