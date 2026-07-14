Паливна криза у РФ / © Pixabay

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Росія стикається з дефіцитом пального через проблеми у нафтопереробній галузі, однак її доходи від експорту сирої нафти поки залишаються стабільними.

Про це в етері Еспресо заявив аналітик із питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту MENAlysis Денис Клименко.

За його словами, Кремль і надалі заробляє значні кошти на продажі нафти за кордон, але водночас дедалі менше дбає про забезпечення власного ринку якісним пальним.

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«Росія зіткнеться із дефіцитом пального. Вона заливає ринок нафтою та отримує від цього надприбутки, але найбільша проблема в тому, що Росія не переймається за свій внутрішній ринок», — зазначив експерт.

Клименко нагадав, що російська влада вже була змушена знизити вимоги до якості пального для внутрішнього споживання.

«Росія переходить на стандарти пального Євро-3 всередині свого ринку — це, по суті, шмурдяк, який вона дозволяє своїм громадянам заливати в бензобаки», — наголосив він.

Експерт також зауважив, що українські удари по російських НПЗ насамперед позначаються на виробництві нафтопродуктів, але практично не впливають на експорт сирої нафти.

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«Ми бачимо, що Україна б’є по нафтопереробних заводах. Однак це не вплинуло на нафтові ринки, оскільки ми впливаємо безпосередньо на нафтопродукти, а не на сиру нафту, яку Росія експортує. І допоки вона спокійно пливе у Китай та Індію, ніяких проблем немає і тиску з боку США не буде», — пояснив Клименко.

Водночас він вважає, що одним із небагатьох факторів, здатних змінити ситуацію, може стати загострення навколо Транскаспійського трубопроводу в Казахстані, де присутні інтереси американських енергетичних компаній.

«Єдиний ризик, який може зараз існувати, — це те, що Росія спробує якимось чином тиснути на Транскаспійський трубопровід у Казахстані, оскільки там безпосередньо є інтереси американців», — сказав аналітик.

За його словами, у цьому регіоні працюють компанії та лобістські структури, пов’язані з Chevron і ExxonMobil, тому будь-яке загострення може викликати жорсткішу реакцію Вашингтона.

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«Там безпосередньо мають свої інтереси нафтовики, лобісти від Chevron і ExxonMobil. І це може бути перспективною загрозою. І, можливо, навіть Трамп може це сприймати як серйозну загрозу, якщо ситуація достатньо сильно ескалюється», — підсумував Клименко.

Раніше повідомлялося, що через паливну кризу, яка виникла на тлі успішних атак України, у Росії різко зросли продажі коней.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін заявив, що через дії ЗСУ Росія стикається з проблемами у сфері забезпечення нафтопродуктами.

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