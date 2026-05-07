ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

"Щоб усе було гладенько": експерт пояснив, що планує Путін на 9 травня

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розкрив, чого боїться очільник Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
"Щоб усе було гладенько": експерт пояснив, що планує Путін на 9 травня

Парад 9 травня у РФ / © Associated Press

Для Кремля ключовим є не демонстрація «відбитих атак», а максимально показовий і контрольований перебіг параду 9 травня.

Про це сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі «Київ24».

За його словами, російському керівництву зараз невигідно демонструвати навіть фрагменти збитих українських безпілотників, адже це лише підкреслює вразливість Москви. Натомість пріоритетом є створення образу повного спокою та стабільності, щоб урочистості відбулися без будь-яких інцидентів і під повним контролем пропагандистської картинки.

«Думаю, їм зараз нецікаво нічого підкидати чи показувати уламки дронів, бо це лише підтверджує проблеми. Їм потрібен акуратненький парад — щоб усе пройшло рівно, гарно, без збоїв, без зовнішніх факторів і без будь-яких інцидентів, які могли б зіпсувати картинку», — зазначив Ступак.

Кремль готує показовий парад 9 травня

Він додав, що для Москви важливо, щоб трансляція події мала бездоганний вигляд: без перерв, технічних збоїв чи будь-яких сигналів роботи ППО в кадрі, а також без ситуацій, які могли б змусити евакуювати гостей із трибун.

Водночас, за даними відкритих джерел, у низці російських регіонів формат святкування 9 травня вже суттєво змінено. В частині міст паради скасовані повністю, в інших вони відбудуться без військової техніки або з істотними обмеженнями.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie