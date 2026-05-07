"Щоб усе було гладенько": експерт пояснив, що планує Путін на 9 травня
Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розкрив, чого боїться очільник Кремля.
Для Кремля ключовим є не демонстрація «відбитих атак», а максимально показовий і контрольований перебіг параду 9 травня.
Про це сказав військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі «Київ24».
За його словами, російському керівництву зараз невигідно демонструвати навіть фрагменти збитих українських безпілотників, адже це лише підкреслює вразливість Москви. Натомість пріоритетом є створення образу повного спокою та стабільності, щоб урочистості відбулися без будь-яких інцидентів і під повним контролем пропагандистської картинки.
«Думаю, їм зараз нецікаво нічого підкидати чи показувати уламки дронів, бо це лише підтверджує проблеми. Їм потрібен акуратненький парад — щоб усе пройшло рівно, гарно, без збоїв, без зовнішніх факторів і без будь-яких інцидентів, які могли б зіпсувати картинку», — зазначив Ступак.
Кремль готує показовий парад 9 травня
Він додав, що для Москви важливо, щоб трансляція події мала бездоганний вигляд: без перерв, технічних збоїв чи будь-яких сигналів роботи ППО в кадрі, а також без ситуацій, які могли б змусити евакуювати гостей із трибун.
Водночас, за даними відкритих джерел, у низці російських регіонів формат святкування 9 травня вже суттєво змінено. В частині міст паради скасовані повністю, в інших вони відбудуться без військової техніки або з істотними обмеженнями.