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«Щоб залишитися в клубі ядерної тріади»: чому Росія відводить стратегічну авіацію подалі від України
Росія намагається перемістити стратегічну авіацію якомога далі від українських далекобійних засобів ураження, щоб зберегти літаки та не втратити статус держави з ядерною тріадою.
Переміщення російської стратегічної авіації на Далекий Схід зумовлене насамперед зростанням далекобійних спроможностей України. Таким чином Москва намагається вберегти вцілілі літаки та зберегти можливість застосовувати ядерну зброю з повітря.
Про це в ефірі Radio NV заявив Анатолій Храпчинський — директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві.
За його словами, Росії потрібна щонайменше одна військова база, на якій можна проводити технічне обслуговування стратегічних літаків і готувати їх до вильотів. Саме тому російське командування, ймовірно, розглядає варіант перенесення відповідної інфраструктури на віддалений аеродром, розташований на відстані понад 4000 кілометрів.
Храпчинський пояснив, що можливості використання авіабази «Енгельс-2» у Саратовській області суттєво обмежені через регулярні українські удари. За його словами, ціллю атак періодично стають нафтобази, склади зберігання та безпосередньо літаки.
У зв’язку з цим авіабаза дальньої авіації «Українка», розташована в Амурській області, наразі може бути для Росії найкращим варіантом збереження стратегічних літаків.
Експерт наголосив, що стратегічна авіація є вразливим місцем російської армії. Її інтенсивне використання під час війни проти України може призвести до втрати Москвою однієї зі складових ядерної тріади.
«Стратегічна авіація є болем для РФ, і таке активне використання стратегічної авіації під час цієї війни може просто позбавити Росію статусу ядерної тріади, яка має можливість використовувати і в повітрі, і на землі, і в морі ядерну зброю… Це вимушена міра для того, щоб зберегти залишки стратегічної авіації і далі бути в клубі тих, хто має ядерну тріаду», — пояснив Храпчинський.
Раніше повідомлялося, що Росія, ймовірно, зосередила на авіабазі «Українка», розташованій на Далекому Сході, значну частину своїх стратегічних бомбардувальників. За наявними даними, там перебувають 10 літаків Ту-160 і 37 Ту-95МС.
Ми раніше інформували, що Росія втратила один зі своїх стратегічних Ту-95 під час навчального польоту.