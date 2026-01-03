"Щось доведеться робити з Мексикою": Трамп зробив погрозливий натяк

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Після спецоперації США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину за звинуваченням в організації наркотероризму, американський президент Дональд Трамп натякнув на можливу інтервенцію в Мексику, де, за його словами, правлять наркокартелі.

Така заява Трампа пролунала у коментарі Fox News, передає видання New York Times.

Відповідаючи на запитання, чи мав на меті напад у Венесуелі надіслати сигнал президентці Мексики Клаудії Шейнбаум, американський президент відповів: «Ми дуже дружимо з нею [президенткою Мексики], вона хороша жінка. Але Мексикою керують картелі, а не вона».

Реклама

Трамп додав, що Шейнбаум неодноразово відхиляла його пропозиції втрутитися у боротьбу проти картелів та викорінити наркозлочинність, але не отримував згоди.

«Щось доведеться робити з Мексикою», — погрозливо натякнув він.

Як зазначає NYT, такі коментарі президента США прозвучали після того, як його чиновники похвалили Мексику за безпрецедентний сплеск співпраці, посилаючись на рекордну кількість арештів картелів та успішних вилучень фентанілу.

Нагадаємо, венесуельському диктаторові Ніколасу Мадуро та його дружині, Сілії Флорес, висунуто звинувачення у змові з метою наркотероризму, постачанні кокаїну, а також зберіганні зброї та вибухівки, що могла бути використана проти Сполучених Штатів.