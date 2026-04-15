- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 2 хв
«Щось може статися вже скоро»: Трамп анонсував новий раунд переговорів з Іраном
Трамп заявив, що США та Іран можуть провести новий раунд переговорів уже найближчими днями.
Новий раунд переговорів між США та Іраном може відбутися вже протягом найближчих двох днів, і одним із можливих майданчиків розглядається столиця Пакистану.
Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю New York Post.
За його словами, переговорний процес триває, але просувається повільно.
«Переговори йдуть, але трохи повільно», — зазначив він, додавши, що сторони розглядають різні локації для наступного раунду.
Згодом Трамп уточнив, що більш імовірним варіантом може стати Ісламабад.
«У найближчі два дні щось може статися, і ми схиляємося до того, щоб поїхати туди», — сказав він, позитивно відгукнувшись про роль пакистанського військового керівництва.
Водночас Трамп підтвердив, що особисто не братиме участі в наступному раунді переговорів.
Президент також висловив незадоволення повідомленнями про можливий компроміс, який передбачає тимчасове — на 20 років — обмеження іранської програми зі збагачення урану.
«Я завжди казав, що у них не може бути ядерної зброї. Мені не подобається цей 20-річний термін», — наголосив він.
У США наполягають на більш жорстких умовах, включно з повною відмовою Ірану від можливостей зі збагачення урану.
Водночас у Тегерані дають зрозуміти, що повне згортання ядерної програми є неприйнятним, наголошуючи, що будь-яка угода має виглядати як компроміс, а не поступка.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не планує відновлювати військову операцію проти Ірану та вважає війну завершеною.
Водночас раніше у Вашингтоні заявили, що переговори з Іраном тривають попри загострення.