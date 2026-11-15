Щось відбувається всередині НАТО: Альянс скасовує саміт і скорочує зустрічі

НАТО / © Associated Press

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НАТО скорочує кількість зустрічей на високому рівні та відмовляється від проведення запланованого на 2027 рік саміту лідерів в Албанії. Рішення ухвалюють на тлі розбіжностей усередині Альянсу щодо оборонних витрат, війни в Україні та політики США стосовно Ірану.

Про це повідомляє Associated Press.

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Чому НАТО відмовляється від саміту в Албанії

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що союзники поки не дійшли згоди щодо дати наступного саміту. Водночас він підтвердив, що 2027 року зустріч у Тирані точно не відбудеться.

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«Поки немає єдиної думки про те, коли відбудеться саміт, але точно не 2027 року. Якщо він відбудеться 2028-го, то в Тирані», — зазначив Рама.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте натомість закликав не надавати цьому рішенню надмірного значення. За його словами, Альянс проводить саміти тоді, коли в них виникає потреба.

Зміни стосуються не лише зустрічей лідерів держав. НАТО також скорочує кількість переговорів на рівні міністрів.

Зокрема, у жовтні 2026 року не відбулася традиційна зустріч міністрів оборони. На жовтень 2027-го її також не заплановано. Міністри закордонних справ наступного року зберуться лише один раз замість двох.

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В Альянсі пояснюють це реорганізацією формату зустрічей.

Суперечки через оборонні витрати та позицію США

Однією з причин невизначеності навколо саміту стали питання оборонних витрат Албанії.

За прогнозами, цього року країна витратить на оборону 2,15% свого ВВП. Водночас НАТО поставило мету до 2035 року збільшити відповідні витрати союзників до 5% ВВП: 3,5% — на основні оборонні потреби та ще 1,5% — на оборонну інфраструктуру.

Деякі члени Альянсу вважають витрати Тирани недостатніми, хоча Іспанія, Бельгія та Словенія, за даними AP, мають ще нижчі показники.

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Напруження посилює і позиція Вашингтона. Міністр оборони США Піт Гегсет та держсекретар Марко Рубіо неодноразово пропускали засідання НАТО або залишали їх до завершення.

Президент США Дональд Трамп також викликав суперечки серед союзників заявами щодо Гренландії та вимогами підтримати його дії проти Ірану.

Такі розбіжності ускладнюють організацію самітів, які традиційно мають демонструвати єдність Альянсу перед потенційними противниками, насамперед Росією.

Чи потрібні НАТО нові саміти

Ще одним аргументом на користь скорочення зустрічей є їхня висока вартість. Наприклад, підготовка саміту 2025 року в Гаазі тривала близько року й коштувала Нідерландам приблизно 100 мільйонів доларів.

Рютте визнав, що організація переговорів за участю 32 країн НАТО та держав-партнерів потребує значних ресурсів, насамперед для гарантування безпеки.

Водночас експерти припускають, що Альянсу наразі не обов'язково збирати всіх лідерів. Нові цілі оборонних витрат уже погоджено, а питання військового планування обговорили на саміті в Анкарі.

«Є вагомі підстави вважати, що якщо немає причини збирати разом 32 лідерів, то, можливо, і не варто проводити таку зустріч», — пояснив старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Девід Кеттлер.

За його словами, перерва між самітами може становити два або навіть три роки.

При цьому в разі надзвичайної ситуації НАТО зберігає можливість організувати термінову зустріч у дистанційному форматі.

Європа готується до більшої відповідальності за оборону на тлі тиску США

Нагадаємо, європейські союзники почали активніше зміцнювати власну оборону на тлі тиску президента США Дональда Трампа. У 2025 році сукупні оборонні витрати європейських членів НАТО та Канади зросли на 20% порівняно з попереднім роком.

Водночас можливе скорочення американської військової присутності викликає занепокоєння щодо безпеки східного флангу Альянсу. Аналітики попереджають, що послаблення гарантій США може підвищити ризик російської агресії проти країн Балтії, якщо Кремль вирішить перевірити готовність НАТО захищати своїх союзників.

Крім того, в Європі побоюються нового загострення відносин із Вашингтоном. Зокрема, політичні зміни у США після проміжних виборів до Конгресу можуть посилити тиск Трампа на Альянс, тому європейські уряди готуються до більшої самостійності в питаннях безпеки.

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