Щуряча отрута у дитячому харчуванні: популярний бренд масово вилучає продукцію

В Австрії правоохоронці розпочали розслідування після виявлення щурячої отрути в банці з дитячим харчуванням. Продукцію бренду «HiPP» масово вилучили з полиць понад тисячі супермаркетів по всій країні через підозри щодо небезпечного вмісту у банках.

Про це пише The Guardian.

У поліції Бургенланду підтвердили, що в одній із 190-грамових банок дитячого пюре з морквою та картоплею, на яку поскаржився покупець, дійсно виявили щурячу отруту. Виробник не виключає, що партія могла бути навмисно пошкоджена або підроблена вже після виходу з заводу.

Компанія офіційно попередила споживачів: вживання вмісту таких банок становить пряму загрозу для життя, тому продукцію закликають негайно утилізувати або повернути до місць продажу.

За даними слідства, банки, які зазнали стороннього втручання, мають характерні ознаки: на дні наклеєно стікер із червоним колом, а кришка зазвичай уже відкрита, пошкоджена або не має захисної пломби. Також на небезпеку може вказувати специфічний нетиповий запах.

Правоохоронці додали, що перші результати лабораторних досліджень схожих зразків, вилучених у Чехії та Словаччині, також підтвердили наявність токсичних речовин. Інших деталей щодо походження отрути та можливих підозрюваних поліція поки не розголошує в інтересах слідства.

«Згідно із нашими даними, ця ситуація пов’язана із зовнішнім злочинним втручанням, яке впливає на канал дистрибуції Spar Austria», — зазначають у компанії «HiPP».

У межах запобіжних заходів мережа відомих супермаркетів вилучила підозрілу продукцію з 1500 торгових точок по всій Австрії. Представники компанії запевнили, що інцидент не торкнувся магазинів в інших країнах, проте закликали покупців у жодному разі не вживати вміст придбаних раніше банок.

Покупцям обіцяють повне повернення коштів за принесений товар, навіть без наявності чека. Водночас правоохоронці застерігають: у разі контакту з підозрілою банкою дитячого харчування слід негайно та ретельно вимити руки, щоб уникнути можливого отруєння.

