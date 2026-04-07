Щит з людей від бомбардувань США: як Іран захищатиме електростанції

Іран

Реклама

Конфлікт в Ірані продовжує набирати обертів. Заступник міністра у справах молоді Ірану Аліреза Рахімі закликав молодь формувати «живі ланцюги» навколо електростанцій по всій країні. Так Іран прагне використовувати щит з людей проти американських ударів.

Ця заява пролунала на тлі закінчення терміну, що дав президент США Дональд Трамп щодо нових ударів по Ірану. Вони мають відбутися сьогодні, 7 квітня, ввечері. Про це пише Iran International.

Іран хоче створити живий ланцюг навколо електростанцій

Аліреза Рахімі закликав молодь оточувати живими ланцюгами електростанції в Ірані як прояв загальнонаціональної символічної акції. Таку ініціативу назвали «Іранський молодіжний живий ланцюг за світле майбутнє».

Реклама

За задумом, ланцюг має показати національну солідарність та підтримку дій іранського уряду.

«Я запрошую молодь, діячів культури та мистецтва, спортсменів та чемпіонів до національної кампанії "Живий ланцюг іранської молоді за світле майбутнє”. У вівторок, о 14:00, біля електростанцій по всій країні ми стоятимемо пліч-о-пліч, щоб сказати: напад на цивільну інфраструктуру — це воєнний злочин», — заявив Рахімі.

Захід молоді в Ірані також має висловити протест проти «воєнних злочинів» США та Ізраїлю.

Раніше Дональд Трамп висунув вимогу розблокувати Ормузьку протоку. У разі, якщо цього не відбудеться до вечора 7 квітня, Трамп пригрозив атакувати всі електростанції та мости в Ірані.

Реклама

На укладення угоди Трамп дав час до 20:00 7 квітня, це 3:00 8 квітня за київським часом.

Влада Ірану неодноразово порушувала міжнародне гуманітарне право, коли залучала та вербувала дітей-солдатів до збройних конфліктів. Особливо під час ірано-іракської війни 1980-х років, пише CNN.

У березні революційна гвардія країни закликала «добровольців» від 12 років допомогти у військових діях. Про це повідомляли Amnesty International.

Війна в Ірані: останні новини

Доки верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває у важкому стані, війна в країні не припиняється. Станом на 7 квітня Іран чекає на можливі атаки США на мости та електростанції країни.

Реклама

Аби уникнути атак, іранська влада вигадала спосіб залучення цивільних людей на ці об’єкти. Відповіді від США наразі не було. Крім того, Іран продовжує погрози ударами по центру штучного інтелекту у США, блокуванням Ормузької протоки.

Дональд Трамп продовжує погрози у відповідь. Він заявив, що США можуть захопити Іран за ніч. Мирні переговори США та Ірану так і не розпочалися.