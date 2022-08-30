Шенгенські візи росіянам до Європи: які країни виступили проти посилення антиросійських санкцій

Міністри могли домовитися про скасування для росіян полегшеного порядку отримання шенгенської візи, який діяв із 2006-го року.

У Празі 30 серпня триває саміт міністрів закордонних справ ЄС. На порядку денному - посилення санкцій проти Росії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Які країни виступають за таку ідею, а також чи є ті, хто проти?..

"Прага сьогодні приймає міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн членкинь ЄС. Ну і одне із найголовніших питань, які будуть тут обговорювати, навколо якого тривають жваві дискусії - це заборона видачі шенгенських віз громадянам Росії. Позиція України тут одностайна - повна заборона видачі віз росіянам. Про це раніше заявляв і президент Зеленський і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба", - зазначив кореспондент.

Вже публічно підтримали цю ініціативу зокрема Чехія, яка й приймає цей неформальний саміт та країни Балтії. Однак є країни, яких українським дипломатам доведеться вмовляти. Поки що проти такого бану виступають Португалія, Німеччина, Греція, Італія, Кіпр та Угорщина.

Так само напередодні зустрічі міністрів Німеччина та Франція виступили із спільною заявою про те, що вони також проти повної заборони.

Залишити вікно для справжніх опонентів Путіна, опозиції не проти і Україна. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Щоправда він зазначив, що країнам, які досі сумніваються та проти рішення заборонити росіянам відвідувати ЄС потрібно остаточно позбутися ілюзій щодо нинішнього кремлівського режиму", - додав кореспондент.

"Безумовно, колективна відповідальність, коли всі винні автоматично через діїї однієї людини - це неправильною. Тому треба зберегти вікно можливостей для справжніх опонентів Путіна, для дисидентів. І з гуманітарних причин. Або за процедури надання статусу біженця - зберегти їм можливість виїзду до Європи. Але ось цей наратив, що це “війна Путіна”- це просто самообман. Хіба російські солдати, які вбивають і гвалтують - це Путін? Ні, це громадяни Росіх. Хіба їхні родичі, які підтримують їхню участь у війні і надихають їх і кажуть: “Молодець, давай! Мочи хохлов!” - це шо Путін робить? Ні, це роблять конкретні громадяни Росії. Я вважаю найбільш важливим, щоб ті європейці, ті європейські країни, які ще мають певні ілюзії щодо російської політики і російського суспільства, щоб вони їх позбулися", - сказав Кулеба.

Зустріч міністрів ЄС у Празі є неформальною, тобто ніяких конкретних рішень, ймовірно, ухвалюватися не буде. Тому, якщо говорити про ту ж заборону видачі шенгенських віз, то аналітики прогнозують, що міністри можуть прийти до компромісного рішення, а саме скасування угоди ЄС з Росією про полегшення візового режиму. Результати перемовин, якщо вони й будуть слід очікувати вже завтра, під час завершального дня зустрічі міністрів.

Нагадаємо, у Польщі працюють над концепцією, яка дозволить обмежити в'їзд громадянам Росії. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ країни Пьотр Вавжик.

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