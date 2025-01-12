Шенгенську зону можуть розширити цьогоріч: одна з країн заявила про завершальну стадію підготовки

Кіпр планує виконати всі вимоги для приєднання до кінця 2025 року. Але експерти попереджають про можливі ускладнення через окупацію частини острова Туреччиною.

Президент Нікос Христодулідіс заявив, що Кіпр врегулює всі технічні питання, необхідні для приєднання країни до Шенгенської зони безвізового пересування ще до кінця поточного року.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що Кіпр та Ірландія є єдиними країнами, які входять до складу Європейського союзу, але досі не включені до Шенгенської зони.

"Ми розглянули всі політичні проблеми щодо лінії припинення вогню і зараз завершуємо технічні деталі, необхідні для приєднання", — сказав Христодулідіс.

Він зауважив, що приєднання Кіпру до Шенгенської зони надасть країні додаткові можливості у сфері туризму та інвестицій.

Кіпр є членом Євросоюзу 2004 року і його громадяни користуються правом на вільне пересування територією 27 країн ЄС. Але членство у Шенгені розширить їхні можливості, адже до цієї зони входять кілька країн поза межами ЄС.

Водночас приєднання до Шенгену може збільшити внутрішню напруженість на острові, який вже 50 років розділений між Республікою Кіпр на півдні та північною частиною, окупованою Туреччиною. Експерти зауважують, що після приєднання до Шенгену на так званій "зеленій лінії", тобто у буферній зоні між двома частинами острова, доведеться запровадити жорсткий прикордонний контроль. В ЄС вже попередили уряд Кіпру, що повноправне членство в Шенгені вимагатиме від влади внести зміни до Регламенту про зелену лінію, який регулює правила пересування розділеним островом.

Нагадаємо, у Румунії від 1 січня 2025 року припинили функціонування 30 транскордонних пунктів пропуску. Це сталось через набуття Румунією та Болгарією статусу повноправних членів Шенгенської зони та скасування прикордонного контролю на в'їзді/виїзді до інших країн Шенгену.

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