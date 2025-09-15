Шершень / © pixabay.com

На південному заході Китаю маленькі брат і сестра трагічно загинули після того, як їх сотні разів ужалили шершні, що призвело до затримання фермера за звинуваченням у вбивстві з необережності.

Ця подія сталася 28 червня в селі в повіті Мудін провінції Юньнань, де на семирічного хлопчика і його дворічну сестру напали рої шершнів, як повідомляє SCMP.

Зазвичай діти перебували під опікою бабусі та дідуся, а їхні батьки працювали мігрантами у східній провінції Чжецзян.

Того фатального дня бабуся взяла дітей з собою на роботу на кукурудзяному полі. Потім брат і сестра пішли погратися до сусіднього соснового лісу.

Їхні крики про допомогу першою почула сусідка, яка пішла на пошуки і теж була вжалена. Жінка швидко побігла, щоб попередити їхню бабусю.

Бабуся поквапилася врятувати дітей. Спочатку вона віднесла хлопчика, який був ближче, до безпечного місця, а потім повернулася, щоб врятувати маленьку дівчинку.

Коли приїхала швидка допомога, дівчинка була непритомна через важкі травми. Хлопчика доправили до лікарні, де він перебував у відділенні інтенсивної терапії, але наступного дня, на жаль, помер.

Бабуся також була госпіталізована на тиждень через укуси.

Батьки дітей повернулися додому наступного дня, але дізналися, що їхні діти померли.

"Мої діти були покусані по всьому тілу – голова, руки, ноги, спина і живіт. Жодна частина тіла не була непошкоджена", - розповів ЗМІ їхній батько, відомий як Ян.

Пізніше судово-медичні експерти повідомили, що хлопчика вкусили понад 300 разів, а його сестра витримала аж 700 укусів.

Місцева поліція ідентифікувала комах як Vespa velutina nigrithorax, широко відому як жовтоногий шершень, згідно з висновками лісового управління.

Їх розводив фермер на прізвище Лі, якого спочатку затримали на тиждень за звинуваченням у вбивстві з необережності, але згодом випустили під заставу, поки поліція продовжувала розслідування.

Лі виплатив сім'ї жертв 40 000 юанів (5600 доларів США) компенсації, заявивши, що не має більше коштів.

За його словами, він займався розведенням шершнів протягом останніх двох років без будь-яких попередніх інцидентів.

Лі згадав, що інвестував 50 000 юанів у розведення шершнів, щоб продавати лялечок, які вважаються місцевим делікатесом.

Після трагічної загибелі дітей він винищив усіх шершнів.

Департамент лісового господарства округу виявив, що Лі не повідомив про породи, які він розводив, як того вимагають місцеві правила.

У відповідь на інцидент влада провела перевірку всіх бджільницьких господарств у регіоні, наклавши заборону на розведення жовтоногих шершнів.

