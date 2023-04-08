Шестеро дітей осиротіли, коли мама загинула в ДТП через години після похорону тата

Жінки не стало усього через 5,5 години після того, як вона поховала свого чоловіка.

У США жінка трагічно загинула в автокатастрофі всього за кілька годин після того, як поховала свого чоловіка. Сиротами залишилися шестеро дітей подружжя.

Про це повідомляє Mirror.

Сара та Луїс Новаки були щасливою подружньою парою з шістьма дітьми. Однак кілька тижнів тому чоловік програв битву з раком. Лише через кілька годин після того, як Сара поховала свого чоловіка, вона сама загинула в автомобільній аварії.

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Мама Сари, Патриція Картрайт, висловила свій смуток і поділилася спогадами про доньку та зятя.

"Де був один, там був і інший. Те, про що один не подумав, інший зробив. Я не думаю, що вона могла б бути без нього. Отже, вона з ним", – сказала мама загиблої жінки.

Сара та Луїс були закоханою парою, яка прожила у шлюбі майже шість років. У них було шестеро дітей, і вони любили проводити час разом у таборі, подорожувати та бути просто разом з усією сім’єю.

У Луїса виявили агресивну форму раку, і він щосили боровся з недугою. Попри біль і труднощі, Сара залишалася позитивною і підтримувала свого чоловіка.

Однак батько шести дітей не зміг перебороти рак і помер 19 березня. Через кілька годин після похорону чоловіка 1 квітня Сара загинула в автокатастрофі. Водій авто, в якому жінка була пасажиркою, не впорався з керуванням і перекинувся в кювет у місті Пальміра, штат Вісконсін.

Розслідування обставин аварії ще триває, однак поліція вже повідомила, що водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, після чого врізався в водопропускну трубу та перекинувся.

У поліції додали, що один із двох пасажирів вистрибнув з авто. Хто був водієм і як вони пов'язані з сім'єю, невідомо.

Обох людей, яких знайшли авто, було оголошено мертвими на місці події.

Мама Сари розповіла про свою загиблу доньку та її родину: "Її дім ніколи не був повним, тому що завжди була кімната для когось іще. Щоразу, коли комусь щось було потрібно, вона казала: "Не хвилюйся, ми впораємося".

"Це справді важко, тому що ти закінчуєш (похорон ­– ред.), а потім через п'ять з половиною годин тобі дзвонять і повідомляють, що твоя донька потрапила в аварію. Ми хочемо, щоб усі запам'ятали її такою людиною, яка була повною життя", – сказала мама Сари.

Друг сім’ї створив сторінку GoFundMe, щоб підтримати шістьох дітей Новаків у цей важкий час, і наразі зібрав понад 15 тис. дол.

Нагадаємо, в Індії парі на весіллі подарували домашній кінотеатр з вибухівкою. Вона здетонувала – загинули наречений та його брат.

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