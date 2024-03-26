Шестеро людей загинули внаслідок нападу смертника на китайських інженерів у Пакистані

Це третій великий напад на китайських громадян на півдні Пакистану за тиждень.

У Пакистані у вівторок, 26 березня, терорист-смертник на своєму авто протаранив колону китайських інженерів, які працювали над проєктом будівництва дамби на північному заході Пакистану. Загинули шестеро людей, повідомила поліція. Це третій великий напад на китайських громадян на півдні Пакистану за тиждень.

Про це повідомляє Reuters.

Перші дві атаки вразили авіабазу та стратегічний порт у південно-західній провінції Белуджистан, де Китай інвестує мільярди в інфраструктурні проєкти.

Інженери прямували з Ісламабаду до свого табору на місці будівництва дамби в Дасу в провінції Хайбер-Пахтунхва, повідомив у коментарі Reuters начальник регіональної поліції Мохаммад Алі Гандапур.

"П'ятеро громадян Китаю та їхній пакистанський водій були вбиті під час нападу", – сказав Гандапур.

Дасу є місцем великої дамби, і в минулому цей район зазнавав нападів. У 2021 році в результаті вибуху в автобусі загинуло 13 людей, у тому числі дев'ятеро громадян Китаю.

Китайські інженери працювали над низкою проєктів Пакистану, а Пекін інвестував понад 65 мільярдів доларів США в інфраструктурні проєкти в рамках Китайсько-Пакистанського економічного коридору (CPEC) у рамках ширшої ініціативи "Один пояс, один шлях".

Ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку у 26 березня 2024 року, так само як і за атаку 2021 року. У Пакистані діють подвійні повстанські групи: одна – ісламістами, а інша – етнічні бойовики, які прагнуть відділитися.

Хоча етнічні бойовики, які прагнуть витіснити Пекін з багатого на корисні копалини Белуджистану, в першу чергу націлені на інтереси Китаю, вони зазвичай діють на півдні та південному заході країни – далеко від місця нападу, який стався у вівторок.

Ісламісти переважно діють на північному заході країни.

Поліція Хайбер-Пахтунхви прибула на місце і почала надавати допомогу.

Джерело в поліції повідомило Reuters, що конвой перевозив співробітників будівельної фірми China Gezhouba Group Company (CGGC), яка працювала над проєтом гідроелектростанції Дасу – тієї ж компанії, яка була об’єктом нападу в 2021 році.

Будівельні роботи припинилися на кілька місяців після того нападу.

За словами джерела в канцелярії прем'єр-міністра, напади відбулися за тиждень до того, як прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, як очікується, прилетить до Пекіна. Це буде перший візит Шаріфа після вступу на посаду після лютневих виборів.

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар засудив напад і заявив, що країна продовжуватиме давати відсіч бойовикам.

Нагадаємо, біля кордону з Пакистаном застрелили полковника Корпусу вартових ісламської революції.

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