Шестеро рибалок випили з пляшок, які знайшли у морі: що з ними сталося

Вони знайшли їх далеко від берега.

На Шрі-Ланці четверо рибалок померли і ще двоє перебувають у важкому стані після вживання невідомої рідини з пляшок, знайдених ними в морі.

Про це повідомляє BBC.

Моряки були на риболовлі, коли знайшли пляшки приблизно за 600 км від Тангалле, міста на південному узбережжі острова.

Представники ВМС Шрі-Ланки повідомили журналістам, що рибалки випили з пляшок, думаючи, що в них міститься алкоголь. Також вони роздали частину пляшок іншим екіпажам, які працюють у цьому районі. Зараз робляться спроби повідомити ці екіпажі.

Військово-морські сили надають меддопомогу чоловікам просто на борту риболовецького судна "Девон" через побоювання, що вони не мають достатньо часу, щоб повернути їх на сушу для лікування.

Інцидент спричинив протести в прибережному місті, розташованому приблизно за 193 км від столиці, Коломбо, із закликами повернути моряків, які залишилися живими, на сушу.

Наразі влада розслідує вміст пляшок.

Нагадаємо, чоловік дивом вижив після того, як впав на величезний залізний прут під час збирання вишні. Він пройшов через обидві легені.

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