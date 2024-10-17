Російські дезертири отримують дозвіл на перебування у Франції після втечі з війни в Україні

Французька влада видала дозвіл на тимчасове проживання в країні шести російським дезертирам, які втекли з війни в Україні. В росіян не було жодних проїзних документів чи закордонних паспортів.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Наразі росіяни живуть у Франції, поки відбувається розгляд їхнього подання на отримання політичного притулку.

“Вперше країна ЄС впустила групу дезертирів, у яких не було жодних проїзних документів чи закордонних паспортів”, — цитує The Guardian речника групи зі сприяння російським дезертирам Івана Чувіляєва.

Ця організація допомагає російським солдатам уникати військової служби. І саме вона сприяла росіянам цього разу.

На думку Чувіляєва, рішення Франції прийняти росіян може спонукати інших російських солдатів дезертирувати, а також створити прецедент з погляду інших західних країн.

“Рішення Франції є результатом широкого співробітництва між французькою владою та групою правозахисних організацій. Ми сподіваємося, що це означає початок того, що більше дезертирів пускатимуть до Європи”, — зазначив Чувіляєв.

Відомо, що організація Чувіляєва допомогла вже понад 2000 російським військовим втекти за кордон. Серед них є ті, хто вже воював в Україні, а також строковики та офіцери, яким вдалося втекти ще до відправлення на фронт.

Всі шестеро російських солдатів прибули до Парижа окремими авіарейсами протягом останніх кількох місяців, після того, як втекли з Росії до Казахстану у 2022 та 2023 роках.

Нагадаємо, як бійці 3-ї штурмової залетіли в тил до ворога і взяли у полон окупантів. На відео можна побачити, як бійці штурмують посадку, зачищають вулиці населеного пункту та продовжували йти вперед, попри отримані поранення. Окупантів викурювали з нір лісосмуги та діставали з підвалів розбомбленого селища.

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