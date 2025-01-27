Шестимісячного хлопчика їли щури, поки його тато спав (фото)

Дитина зазнала понад 50 укусів.
У США маленького хлопчика погризли щури, поки його тато спав у сусідній кімнаті. Це сталося після того, як 154-кілограмова жінка лягла на свого названого 10-річного сина, щоб покарати, і він помер.
У вересні 2023 року Девід Шонабаум зателефонував до служби порятунку після того, як, прокинувшись, виявив свого маленького сина, якому на той час було шість місяців, у крові після укусів щурів. Про це повідомляє Unilad.
Немовля постраждало від більш ніж 50 укусів, а його пальці були сильно пошкоджені.
Під час допиту в поліції Евансвілля Девід сказав: "Кров була по всій подушці. Я взяв його на руки, побачив кров скрізь, його підгузник наполовину звисав з нього. Я відніс його до ванної, і тоді я ще не знав, що відбувається, тому що я не бачив його рук... Я подумав, що у нього носова кровотеча".
Щури обгризли плоть хлопчика з верхньої частини його пальців, і після того, як його доправили до лікарні, декілька пальців дитини довелося ампутувати.
Батько з Індіани розповів поліції, що перед тим, як його сина покусали, він працював над тим, щоб зробити будинок чистим і охайним для своєї дружини.
"Намагався бути хорошим чоловіком і зробити так, щоб у будинку було чисто", - сказав він слідчим. "Я одразу подумав, що це щури, тому що це єдине, що могло бути в тій кімнаті всю ніч".
Під час подальшого розслідування прокурор назвав інтер'єр помешкання "будинком жахів", а слідча група також знайшла в кімнаті Шонабаума старі продукти харчування.
Батько зізнався, що щоранку регулярно бачив щурів у ванній кімнаті, недалеко від місця, де мала спати дитина.
Хоча чиновники відпустили Шонабаума після першого допиту, пізніше його затримали і висунули звинувачення за трьома пунктами у недбалому ставленні до дітей – один щодо постраждалої дитини і два щодо інших дітей, які живуть у цьому "будинку жахів".
У жовтні минулого року він був засуджений до 16 років за ґратами.
Що стосується матері, Енджел Шонабаум, то вона визнала себе винною за одним пунктом недбалого ставлення до утриманця, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень, і за двома пунктами недбалого ставлення до утриманця, і була засуджена до заборони, згідно з повідомленням прокуратури округу Вандербург.
Прокурорка Діана Моерс сказала: "Енджел Шонабаум взяла на себе відповідальність за свою роль в будинку, який був визнаний огидним і небезпечним середовищем для проживання її трьох дітей. Хоча її не було в будинку під час інциденту з укусом щура, важливо зазначити, що вона притягається до відповідальності за те, що не забезпечила належні умови проживання для своїх дітей і втратила над ними опіку".
Тітка дитини, Делейна Турман, також уклала угоду про визнання вини і була засуджена до двох років умовно.
Хоча дитина вижила, влада заявляє, що вона залишиться назавжди понівеченою.
Нагадаємо, на Житомирщині жінка знущалася з власної дитини. Наразі 10-річний хлопчик перебуває у медичному закладі, де з ним працюють психологи.
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