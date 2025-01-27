Шестимісячного хлопчика їли щури, поки його тато спав (фото)

У США маленького хлопчика погризли щури, поки його тато спав у сусідній кімнаті. Це сталося після того, як 154-кілограмова жінка лягла на свого названого 10-річного сина, щоб покарати, і він помер.

У вересні 2023 року Девід Шонабаум зателефонував до служби порятунку після того, як, прокинувшись, виявив свого маленького сина, якому на той час було шість місяців, у крові після укусів щурів. Про це повідомляє Unilad.

Немовля постраждало від більш ніж 50 укусів, а його пальці були сильно пошкоджені.

Під час допиту в поліції Евансвілля Девід сказав: "Кров була по всій подушці. Я взяв його на руки, побачив кров скрізь, його підгузник наполовину звисав з нього. Я відніс його до ванної, і тоді я ще не знав, що відбувається, тому що я не бачив його рук... Я подумав, що у нього носова кровотеча".

Щури обгризли плоть хлопчика з верхньої частини його пальців, і після того, як його доправили до лікарні, декілька пальців дитини довелося ампутувати.

Батько з Індіани розповів поліції, що перед тим, як його сина покусали, він працював над тим, щоб зробити будинок чистим і охайним для своєї дружини.

"Намагався бути хорошим чоловіком і зробити так, щоб у будинку було чисто", - сказав він слідчим. "Я одразу подумав, що це щури, тому що це єдине, що могло бути в тій кімнаті всю ніч".

Девід Шонабаум / Фото: Evansville Police Department

Під час подальшого розслідування прокурор назвав інтер'єр помешкання "будинком жахів", а слідча група також знайшла в кімнаті Шонабаума старі продукти харчування.

Батько зізнався, що щоранку регулярно бачив щурів у ванній кімнаті, недалеко від місця, де мала спати дитина.

Хоча чиновники відпустили Шонабаума після першого допиту, пізніше його затримали і висунули звинувачення за трьома пунктами у недбалому ставленні до дітей – один щодо постраждалої дитини і два щодо інших дітей, які живуть у цьому "будинку жахів".

У жовтні минулого року він був засуджений до 16 років за ґратами.

Девід Шонабаум / Фото: Vanderburgh County Prosecutor's Office's

Що стосується матері, Енджел Шонабаум, то вона визнала себе винною за одним пунктом недбалого ставлення до утриманця, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень, і за двома пунктами недбалого ставлення до утриманця, і була засуджена до заборони, згідно з повідомленням прокуратури округу Вандербург.

Прокурорка Діана Моерс сказала: "Енджел Шонабаум взяла на себе відповідальність за свою роль в будинку, який був визнаний огидним і небезпечним середовищем для проживання її трьох дітей. Хоча її не було в будинку під час інциденту з укусом щура, важливо зазначити, що вона притягається до відповідальності за те, що не забезпечила належні умови проживання для своїх дітей і втратила над ними опіку".

Тітка дитини, Делейна Турман, також уклала угоду про визнання вини і була засуджена до двох років умовно.

Хоча дитина вижила, влада заявляє, що вона залишиться назавжди понівеченою.

Нагадаємо, на Житомирщині жінка знущалася з власної дитини. Наразі 10-річний хлопчик перебуває у медичному закладі, де з ним працюють психологи.

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