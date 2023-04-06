Шестирічний хлопчик двічі вистрілив у вчительку, а до цього намагався задушити виховательку в дитсадку

Шкільна рада проголосувала за придбання прозорих рюкзаків для всіх учнів.

У США 25-річна вчителька Еббі Цвернер подала позов проти керівництва початкової школи Річнек у місті Ньюпорт-Ньюс (штат Вірджинія), вимагаючи відшкодування у розмірі 40 мільйонів доларів після того, як в неї стріляв учень.

Про це пише Mirror.

Еббі Цвернер стверджує, що дирекція закладу проігнорувала її попередження про поведінку дитини. Тож одного дня хлопчик прострелив їй руку та груди просто у шкільному класі.

Жінка провела в лікарні майже два тижні і перенесла чотири операції.

"Стрілянина сколихнула всю країну. Багато хто здивувався: як така маленька дитина могла отримати доступ до зброї та розстріляти свого вчителя", — йдеться у джерелі.

Поліція поки нікому, включно з хлопцем, не висунула звинувачень у стрілянині. Водночас керівник закладу був звільнений шкільною радою, а помічник директора пішов у відставку.

Правління також проголосувало за встановлення металошукачів у кожній школі округу, починаючи з Річнека, та за придбання прозорих рюкзаків для всіх учнів.

У позові адвокати вчительки стверджують, що всі відповідачі знали, що хлопчик був "потенційним насильником" у школі та вдома, включаючи епізод минулого року, коли він "душив" свою виховательку в дитячому садку.

"Усі відповідачі знали, що Джон Доу тероризував як учнів, так і вчителів. Він постійно завдавав тілесних ушкоджень людям як у школі, так і поза нею", — йдеться в позові.

Шкільна влада перевела хлопчика до іншої школи на решту року, але дозволила йому повернутися до Річнека в перший клас восени.

Там школяра перевели на індивідуальний графік, "тому що він ганявся за учнями по ігровому майданчику з ременем і шмагав їх". Також хлопчик не реагував на зауваження персоналу та лаявся.

Відповідно до зміненого розкладу, один із батьків повинен супроводжувати хлопчика протягом навчального дня.

"Занепокоєння вчителів поведінкою Джона Доу регулярно доводилося до відома адміністрації початкової школи Річнека, і ці занепокоєння завжди відхилялися", — йдеться в позові.

Батьки хлопчика не погоджувалися на переведення сина до спеціалізованого класу, де він мав би бути разом з іншими учнями з проблемами поведінки.

Відомо, що хлопечик використав пістолет своєї матері, який, за словами поліції, був придбаний легально. Адвокат родини хлопчика запевнив, що вогнепальну зброю жінка тримала під замком.

Тим часом у Польщі 39-річна жінка та 17-річний хлопець викрали 14-річну дівчину на очах у її матері. Зловмисники зґвалтували дівчинку, поголили їй голову та вищипали брови. Все це вони зняли на відео.

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