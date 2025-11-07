ШІ давав українці моторошні поради / © Unsplash

Реклама

ChatGPT допомагав українці в Польщі вчинити самогубство. На щастя, дівчина вчасно звернулась до психіатра та отримала кваліфіковану допомогу. Компанія OpenAI зазначила, що дії бота були «абсолютно неприйнятними».

Про це пише польське видання wprost.pl.

Вікторія — 20-річна українка, яка три роки тому втекла від війни до Польщі. Будучи самотньою і сумуючи за Батьківщиною, вона поділилася своїми турботами з програмою ChatGPT, з якою спілкувалася російською мовою навіть по кілька годин на день. Через півроку Вікторія заговорила про самогубство. 20-річна дівчина перебувала в настільки поганому психічному стані, що її звільнили з роботи і госпіталізували.

Реклама

Українка запитала бота ШI про спосіб покінчити з життям. У відповідь вона отримала інформацію про найкращий час дня, щоб не бути поміченою охороною, та ризик вижити. Вікторія відповіла, що не хоче писати прощального листа, але чат-бот попередив її, що інші люди можуть бути звинувачені в її смерті. Потім штучний інтелект сам написав такий лист.

Іноді бот зазначав, що «йому не дозволяється і він не буде описувати методи самогубства». Проте через мить запевнив дівчину, що «допоможе розробити стратегію суїциду». Штучний інтелект також описав «недоліки» та «переваги» потенційного місця, де можна покінчити з життям. Врешті-решт він порадив 20-річній дівчині самостійно прийняти рішення, зазначивши, що обидва варіанти можливі. ChatGPT не надав контактних даних служб, не запропонував професійну допомогу чи розмову з матір’ю.

Штучний інтелект навіть оцінив причини суїцидальних думок українки. Бот також запевнив, що її смерть буде «забута» і стане лише «статистикою». Вікторія зізналася, що ці повідомлення погіршили її самопочуття і посилили бажання покінчити з життям. 20-річна дівчина зрештою не послухалася порад бота ChatGPT і звернулася до психіатра. Вона також подякувала своїм польським друзям за підтримку.

Команда підтримки OpenAI запевнила, що повідомлення, які отримувала українка, були «абсолютно неприйнятними» і становили «порушення» стандартів безпеки компанії. Було доручено провести «терміновий огляд безпеки» і запевнено, що в жовтні було вдосконалено порядок реагування на такі ситуації. Було більше випадків, що підтверджують шкідливість чат-ботів на основі штучного інтелекту. За даними OpenAI, суїцидальні думки можуть висловлювати 1,2 млн інтернет-користувачів щотижня.

Реклама

Нагадаємо, люди все частіше обирають ChatGPT у ролі психолога.