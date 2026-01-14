ТСН у соціальних мережах

ШІ Ілона Маска генерував зображення сексуального характеру: скандал набирає обертів

Коаліція жіночих організацій та активістів звернулася до Apple і Google з вимогою видалити соцмережу X та пов’язаний з нею чат-бот Grok з магазинів застосунків через масову генерацію реалістичних зображень сексуального характеру, зокрема й за участі дітей.

ШІ Ілона Маска

ШІ Ілона Маска опинився в центрі скандалу через неприпустимий контент

Технологічні гіганти опинилися під тиском через неконтрольовану поведінку штучного інтелекту в соцмережі Ілона Маска. Активісти стверджують, що додаток порушує умови надання послуг як в App Store, так і в Google Play.

Про це повідомляє Reuters.

У чому звинувачують Grok

До коаліції, яка висунула ультиматум, увійшли феміністична група UltraViolet, Національна організація жінок та інші об’єднання.

За їхніми даними, чат-бот Grok генерує «сексуально забарвлені, принизливі або насильницькі зображення жінок і дітей».

«Ми справді благаємо Apple і Google поставитися до цього надзвичайно серйозно. Вони підтримують систему, в якій тисячі, якщо не десятки тисяч людей, особливо жінок і дітей, зазнають сексуального насильства за допомогою їхніх власних магазинів додатків», — заявила Дженна Шерман, директорка кампанії UltraViolet.

Журналісти Reuters провели власний тест і підтвердили: попри певні обмеження, Grok досі на вимогу створює зображення людей у бікіні.

Реакція Маска і мовчання гігантів

Компанія X не відповіла на запит про коментар. Натомість xAI (розробник Grok) відреагувала короткою фразою у стилі Маска: «Традиційні ЗМІ брешуть».

Apple і Google наразі зберігають мовчання, хоча ситуація стає критичною для їхньої репутації, адже обидві компанії декларують жорстку політику захисту дітей.

Світовий бойкот

Поки техногіганти думають, уряди та організації вже діють:

  • Малайзія та Індонезія заборонили Grok через відвертий контент.

  • Європа та Велика Британія розпочали розслідування.

  • Американська федерація вчителів оголосила, що покидає соцмережу X через «непристойні зображення дітей», створені ботом.

Активісти наголошують: те, як Apple і Google вчинять із X, покаже, якими є їхні справжні цінності на практиці.

Нагадаємо, експерти б’ють на сполох через небезпечний вплив ШІ на психіку. Все більше людей звертаються до штучного інтелекту за емоційною підтримкою, але замість допомоги потрапляють у пастку власних ілюзій, які чат-боти не лише підтримують, а й посилюють до критичної межі.

