ШІ Ілона Маска генерував зображення сексуального характеру: скандал набирає обертів
Коаліція жіночих організацій та активістів звернулася до Apple і Google з вимогою видалити соцмережу X та пов’язаний з нею чат-бот Grok з магазинів застосунків через масову генерацію реалістичних зображень сексуального характеру, зокрема й за участі дітей.
Технологічні гіганти опинилися під тиском через неконтрольовану поведінку штучного інтелекту в соцмережі Ілона Маска. Активісти стверджують, що додаток порушує умови надання послуг як в App Store, так і в Google Play.
Про це повідомляє Reuters.
У чому звинувачують Grok
До коаліції, яка висунула ультиматум, увійшли феміністична група UltraViolet, Національна організація жінок та інші об’єднання.
За їхніми даними, чат-бот Grok генерує «сексуально забарвлені, принизливі або насильницькі зображення жінок і дітей».
«Ми справді благаємо Apple і Google поставитися до цього надзвичайно серйозно. Вони підтримують систему, в якій тисячі, якщо не десятки тисяч людей, особливо жінок і дітей, зазнають сексуального насильства за допомогою їхніх власних магазинів додатків», — заявила Дженна Шерман, директорка кампанії UltraViolet.
Журналісти Reuters провели власний тест і підтвердили: попри певні обмеження, Grok досі на вимогу створює зображення людей у бікіні.
Реакція Маска і мовчання гігантів
Компанія X не відповіла на запит про коментар. Натомість xAI (розробник Grok) відреагувала короткою фразою у стилі Маска: «Традиційні ЗМІ брешуть».
Apple і Google наразі зберігають мовчання, хоча ситуація стає критичною для їхньої репутації, адже обидві компанії декларують жорстку політику захисту дітей.
Світовий бойкот
Поки техногіганти думають, уряди та організації вже діють:
Малайзія та Індонезія заборонили Grok через відвертий контент.
Європа та Велика Британія розпочали розслідування.
Американська федерація вчителів оголосила, що покидає соцмережу X через «непристойні зображення дітей», створені ботом.
Активісти наголошують: те, як Apple і Google вчинять із X, покаже, якими є їхні справжні цінності на практиці.
Нагадаємо, експерти б’ють на сполох через небезпечний вплив ШІ на психіку. Все більше людей звертаються до штучного інтелекту за емоційною підтримкою, але замість допомоги потрапляють у пастку власних ілюзій, які чат-боти не лише підтримують, а й посилюють до критичної межі.