ШІ-міністерка Албанії "вагітна 83 дітьми": кого "народить" Дієлла

Албанська міністерка Дієлла, створена за допомогою штучного інтелекту, "вагітна", оголосив прем'єр-міністр Еді Рама.

Він розповів про плани створити "83 дитини", або помічників, по одному для кожного члена парламенту від Соціалістичної партії, передає NDTV.

"Ми пішли на певний ризик сьогодні з Дієллою, і ми впоралися з ним дуже добре. Дієлла вперше вагітна і має 83 дитини", - сказав він під час виступу в Берліні.

Рама зазначив, що "діти", або помічники, записуватимуть все, що відбувається в парламенті, і інформуватимуть законодавців про дискусії або події, які вони пропускають.

"Кожен з них... Буде їхнім помічником, який братиме участь у парламентських засіданнях, записуватиме все, що відбувається, і пропонуватиме членам парламенту свої пропозиції. Ці діти матимуть знання своєї матері", - сказав Рама.

Він очікує, що система буде повністю запущена до кінця 2026 року.

Дієлла / © скриншот з відео

Рама пояснив, як працюватимуть помічники зі штучним інтелектом: "Наприклад, якщо ви вийшли на каву і забули повернутися на роботу, ця дитина скаже, що було сказано, коли вас не було в залі, і скаже, на кого вам слід контратакувати. Якщо ви запросите мене наступного разу, у вас буде ще 83 екрани для дітей Дієлли".

Дієлла (що означає "Сонце") була призначена у вересні, щоб зробити систему державних закупівель Албанії повністю прозорою та вільною від корупції. Вперше запущена як віртуальна помічниця в січні на платформі e-Albania, вона допомагає громадянам і бізнесу отримувати державні документи. Створена штучним інтелектом міністерка має вигляд жінки в традиційному албанському вбранні.

На Дієллу покладено відповідальність за ухвалення всіх рішень, пов'язаних із державними тендерами, що робить їх на 100 відсотків вільними від корупції. За словами Рами, кожен державний фонд, поданий на тендер, буде абсолютно прозорим.

Албанія – перша країна у світі, яка офіційно призначила міністром уряду не людину. Дієлла сама є штучним інтелектом, що повністю складається з коду та пікселів.

