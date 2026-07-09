ШІ починає нищити планету: нове дослідження шокувало масштабами забруднення

Забруднення повітря / © Associated Press

Реклама

Стрімке будівництво дата-центрів для розвитку технологій штучного інтелекту в США може призвести до різкого зростання забруднення довкілля. До 2030 року викиди вуглекислого газу від цієї галузі будуть співмірними з появою на американських дорогах від п’яти до десяти мільйонів нових автомобілів.

Про це повідомляє сайт Futurism.

Масштабне будівництво дата-центрів, які часто працюють на викопному паливі, вже стало серйозною екологічною проблемою на тлі глобальної кліматичної кризи.

Реклама

Дослідники Корнелльського університету прогнозують: за нинішніх темпів розвитку технологій штучного інтелекту до 2030 року дата-центри генеруватимуть від 24 до 44 мільйонів метричних тонн викидів вуглекислого газу. Такий обсяг забруднення еквівалентний появі на дорогах США від п’яти до десяти мільйонів додаткових автомобілів.

Техас став центром екологічної проблеми

Як випливає з розслідування кліматичної організації Floodlight, яке цитує американське видання Wired, найбільшим осередком будівництва дата-центрів для штучного інтелекту став штат Техас.

За інформацією журналістів, низка компаній використовує законодавчі прогалини, будуючи власні газові електростанції безпосередньо біля дата-центрів. Такі об’єкти забезпечують енергією сервери, але водночас створюють значні обсяги шкідливих викидів.

За оцінкою Global Energy Monitor, масштаби спорудження нових газових електростанцій у Техасі настільки великі, що більше енергетичних потужностей на природному газі сьогодні вводить в експлуатацію лише Китай.

Реклама

Як обходять екологічні вимоги

За даними Floodlight, щонайменше 38 дата-центрів у Техасі скористалися регуляторними лазівками для отримання дозволів на експлуатацію власних джерел енергії.

У сукупності це означає використання понад 2100 резервних дизельних генераторів, які щороку викидають близько 2500 тонн оксидів азоту — токсичних сполук, які негативно впливають на якість повітря і здоров’я людей.

Журналісти також звертають увагу, що окремі оператори спочатку декларують будівництво невеликих дата-центрів із мінімальними викидами, а після отримання необхідних дозволів швидко розширюють свої об’єкти.

Проєкти ШІ отримують спрощені дозволи

Як повідомляє Wired, навіть масштабні інфраструктурні проєкти отримують екологічні дозволи за процедурою, яка зазвичай застосовується до невеликих підприємств.

Реклама

Зокрема, один з найбільших дата-центрів у місті Абілін (штат Техас), який є частиною анонсованого адміністрацією президента США Дональда Трампа проєкту Stargate вартістю 500 млрд дол., оснащений 62 резервними дизельними генераторами. Для порівняння, типовим малим підприємствам, для яких призначена така процедура погодження, зазвичай достатньо одного або двох генераторів.

На думку авторів розслідування, стрімкий розвиток інфраструктури штучного інтелекту дедалі більше перетворюється не лише на технологічний прорив, а й на серйозний екологічний виклик для США.

Нагадаємо, в науковій фантастиці десятиліттями описували різноманітні загрози штучного інтелекту. І якщо спершу вони здавалися нереалістичними, то більшість із них зараз наблизилася до людей на небезпечну відстань.

Новини партнерів