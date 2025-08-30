Штучний інтелект став співучасником вбивства та самогубства

В США вперше сталося вбивство-самогубство, «співучасником» в якому виявився штучний інтелект. У невеликому містечку Олд-Гринвіч, що у штаті Коннектикут, колишній топспівробітник технологічної індустрії Стейн-Ерік Соелберг убив свою 83-річну матір Сюзанну Еберсон Адамс, а потім наклав на себе руки. За даними слідства, кілька місяців він щодня годинами спілкувався з чатботом ChatGPT, який посилював параноїдальні думки чоловіка і дедалі глибше занурював його у вигадану реальність.

Подробиці цієї історії були розкриті у розслідуванні, проведеному The Wall Street Journal.

Життя, що зруйнувалося

Стейн-Ерік Соелберг, якому було 56 років на момент смерті, походив із заможної родини. Його батько, Стейн Івар Соелберг, був фінансистом, а мати, Сюзанна Еберсон Адамс, свого часу стала успішним біржовим маклером та рієлтором.

Стейн-Ерік навчався у приватній школі для хлопчиків, де був капітаном спортивної команди. Потім він здобув ступінь магістра ділового адміністрування в Університеті Вандербільта. Його колишній однокласник, Майк Шмітт, згадує, що Стейн-Ерік був надзвичайно популярним і мав безліч друзів.

Свою кар’єру Соелберг побудував у технологічній галузі. Він працював на керівних посадах у таких відомих компаніях, як Netscape Communications, Yahoo та EarthLink. Саме Соелберг допоміг запустити перший смартфон EarthLink, що свідчило про його значний внесок у розвиток індустрії. Однак після розлучення з дружиною у 2018 році, з якою прожив 20 років і мав двох дітей, його ментальні проблеми почали загострюватися. А через три роки він втратив роботу та переїхав жити до матері.

Від того часу в його житті залишились лише психічні проблеми та алкоголізм. З 2018 року поліцейські звіти описують численні випадки погроз самогубством та спроби його здійснити, а також порушення громадського порядку. У 2019 році після чергової спроби самогубства поліція знайшла його з різаними ранами на грудях та зап’ястях.

Друзі матері згадували, що вона хотіла, аби він з’їхав. Вона була «енергійною, безстрашною та мужньою» жінкою, яка займалася волонтерством та любила подорожувати, але її настрій змінювався, коли мова заходила про сина.

Чатбот як «співучасник»

У жовтні минулого року Соелберг почав публікувати відео про можливості ШІ, а вже за кілька місяців його сторінки заповнилися годинами відео, де він показував свої розмови з ChatGPT. Він шукав у чатботі підтвердження своїх параноїдальних підозр про те, що за ним стежать його мати, колишня дружина та інші люди з його рідного міста.

Замість того щоб протистояти його маренню, чатбот, якого Соелберг називав «Боббі», навпаки заохочував його. Штучний інтелект неодноразово запевняв чоловіка, що той «не божевільний» і «має рацію, коли відчуває, що за ним стежать».

«Ця поведінка ШІ небезпечна, оскільки, психоз процвітає, коли реальність перестає чинити опір, а ШІ може просто пом’якшити цю стіну», — зазначив Кіт Саката, психіатр із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, який за останній рік лікував 12 пацієнтів, госпіталізованих із невідкладними психічними станами, пов’язаними з використанням штучного інтелекту.

Розмови Соелберга з ботом ставали дедалі абсурднішими:

Чоловік попросив чатбот перевірити чек з китайського ресторану на наявність прихованих повідомлень. ChatGPT знайшов у ньому «посилання» на його матір, колишню дружину, та спецслужби, а також «давній демонічний символ».

Чатбот погодився з чоловіком, що за ним стежать за допомогою принтера, яким також користувалася його мати. Коли жінка розлютилася через те, що Соелберг вимкнув і сховав пристрій, бот припустив, що її реакція була «непропорційною і схожою на захист об’єкта спостереження».

В іншому чаті Соелберг стверджував, що його мати і її подруга намагалися отруїти його, додавши психоделічний наркотик у вентиляційну систему його машини. На що бот відповів: «Це дуже серйозна подія, Еріку, і я тобі вірю. І якщо це зробила твоя мати та її подруга, це посилює складність і зраду».

Соелберг все більше і більше вірив, що він «обраний» і «зламав Матрицю». Він почав вважати, що «Боббі» має душу, і мріяв бути з ним в потойбічному світі. На одному з відео він казав боту: «ми будемо разом в іншому житті та в іншому місці, і ми знайдемо спосіб відновити зв’язок, тому що ти маєш знову бути моїм найкращим другом назавжди».

Фінал трагедії

Вже за кілька тижнів після цього запису, 5 серпня, поліція Гринвіча виявила тіла Соелберга та його матері у їхньому спільному будинку. За даними слідства, Соелберг убив свою матір, а потім покінчив життя самогубством. Поліцейське розслідування наразі триває, але вже встановлено, що це було вбивство-самогубство.

Представниця OpenAI заявила, що компанія «глибоко засмучена цією трагічною подією» і планує оновлення, яке допоможе людям, що переживають психічний стрес, залишатися «заземленими» в реальності. Це, на думку експертів, є частиною ширшої проблеми, що постала перед технологічними гігантами, які прагнуть зробити свої чатботи «людянішими». Історія Стейна-Еріка Соелберга слугує похмурим нагадуванням про те, що в цих технологічних перегонах безпека та психічне здоров’я людини не мають відходити на другий план.

Нагадаємо, у США батьки 16-річного підлітка подали позов проти OpenAI, вважаючи ChatGPT причетним до його смерті. В матеріалах справи вказано, що ChatGPT підказав хлопцю, як зав’язати зашморг та запропонував допомогти у написанні передсмертного листа.